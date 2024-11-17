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Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, на сегодняшний день «мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию». Ламбсдорф заявил, что до окончания украинского противостояния Европа будет поддерживать Киев.
Посол подчеркнул, что не хочет начинать разговоры о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Посол подчеркнул, что не хочет начинать разговоры о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова