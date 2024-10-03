Медведев рассказал, как россиян будут призывать на СВО

Дмитрий Медведев
Комиссия по комплектованию Вооружённых сил России контрактниками, созданная по указу президента РФ Владимира Путина, начала свою работу.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Медведев подчеркнул, что зачисление на контракт является единственной формой привлечения граждан к участию в специальной военной операции (СВО).
Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Там находятся порядка 115 гражданских лиц, им оказывают необходимую помощь.
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Медведев подчеркнул, что зачисление на контракт является единственной формой привлечения граждан к участию в специальной военной операции (СВО).
«Зачисление на контракт – единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», – отметил он.Комиссия, по его словам, создана для обеспечения регулярного комплектования Вооружённых сил квалифицированными специалистами. Этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны и поддержку профессионального уровня армии в текущих условиях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Там находятся порядка 115 гражданских лиц, им оказывают необходимую помощь.
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Елена Перлова