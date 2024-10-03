В Киеве паника из-за действий ВС РФ в зоне СВО

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Российские войска разорвали на части связность украинского фронта. Об этом рассказал на своем YouTube-канале отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — сказал аналитик.Стариков добавил, что боевые действия также активно ведутся на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях. Текущая обстановка способна вызвать оперативно-тактический кризис для ВСУ по всей линии боестолкновений, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что внешнеполитическое ведомство приветствует посредников, но сейчас, по его словам, российская сторона не видит возможности для диалога.
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Никита Кротов