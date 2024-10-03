Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается вывести боевиков ВСУ из Курской области при их постоянных провалах, что вызывает недоумение. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive выразил отставной капитан американского Корпуса морской пехоты Мэттью Хо.
«Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что нападение ВСУ в Курской области являло собой политический трюк, направленный на то, чтобы выжать из Запада еще большую помощь. Однако те не стали поддерживать так называемый «план победы».
«Мы видели, как это произошло. Теперь у вас есть эти войска, <…> их медленно отрезают. <…> ВСУ застряли в России, просто истекая кровью», — заключил офицер.Ранее сообщалось, что в Киеве паникуют из-за происходящего в зоне спецоперации.
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Никита Кротов