На Украине срывались оборонные контракты «Спецтехноэкспортом»

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Компания «Спецтехноэкспорт», которую до недавних пор курировало Главное управление разведки Украины (ГУР), покупала оружие по завышенному ценнику и срывала оборонные контракты. Об этом пишут обозреватели «Украинской правды».
«Стоимость этих вооружений (которые закупал «Спецтехноэкспорт» — прим. ред.) часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества», — сказано в статье.Журналисты разместили письмо главы «Спецтехноэкспорта» замминистру обороны украинской республики. В нем сказано, что компанией сорван целый ряд контрактов. «Спецтехноэкспорт» задолжал украинскому Минобороны практически 20 миллионов долларов.
Представители компании оправдались недобросовестностью зарубежных поставщиков. Кроме того, по информации издания, один минометный выстрел стоит в среднем до 560 евро по рынку, а «Спецтехноэкспорт» поставил ценник в 680 евро за выстрел.
Теперь компанией управляет Минобороны Украины.
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Никита Кротов