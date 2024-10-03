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На Украине срывались оборонные контракты «Спецтехноэкспортом»

«УП»: «Спецтехноэкспорт» закупал вооружения по завышенному ценнику
03 октября 2024, 22:00
Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Компания «Спецтехноэкспорт», которую до недавних пор курировало Главное управление разведки Украины (ГУР), покупала оружие по завышенному ценнику и срывала оборонные контракты. Об этом пишут обозреватели «Украинской правды».
«Стоимость этих вооружений (которые закупал «Спецтехноэкспорт» — прим. ред.) часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества», — сказано в статье.
Журналисты разместили письмо главы «Спецтехноэкспорта» замминистру обороны украинской республики. В нем сказано, что компанией сорван целый ряд контрактов. «Спецтехноэкспорт» задолжал украинскому Минобороны практически 20 миллионов долларов.



Представители компании оправдались недобросовестностью зарубежных поставщиков. Кроме того, по информации издания, один минометный выстрел стоит в среднем до 560 евро по рынку, а «Спецтехноэкспорт» поставил ценник в 680 евро за выстрел.

Теперь компанией управляет Минобороны Украины.

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#сво
В США обвинили Зеленского в «свинстве» в Курской области
Капитан США Хо: отказ Зеленского убрать ВСУ из-под Курска вызывает недоумение
03 октября 2024, 21:18

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается вывести боевиков ВСУ из Курской области при их постоянных провалах, что вызывает недоумение. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive выразил отставной капитан американского Корпуса морской пехоты Мэттью Хо.
«Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — прокомментировал собеседник.

Он добавил, что нападение ВСУ в Курской области являло собой политический трюк, направленный на то, чтобы выжать из Запада еще большую помощь. Однако те не стали поддерживать так называемый «план победы».

«Мы видели, как это произошло. Теперь у вас есть эти войска, <…> их медленно отрезают. <…> ВСУ застряли в России, просто истекая кровью», — заключил офицер.
Ранее сообщалось, что в Киеве паникуют из-за происходящего в зоне спецоперации.

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Глава СВР Нарышкин: Запад обсуждает идеи несоблюдения «красных линий» Москвы
03 октября 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Идея несоблюдения «красных линий» Москвы обсуждается западными политиками. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости директор СВР России Сергей Нарышкин. Он отметил, что за океаном идут дискуссии о применении западных вооружений для ударов вглубь РФ.
«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо «красных линий», которые РФ обозначает, и отражением вот этого являются дискуссии о возможности применения высокоточных дальнобойных западных систем для поражения объектов в глубине территории РФ», — прокомментировал главный разведчик России.
Ранее Нарышкин сообщал, что совместными действиями силовиков России и Азербайджана удалось предотвратить «провокационную угрозу» с американской стороны в отношении одного из дипломатов РФ.

Глава СВР подчеркивал, что внешние силы пытаются влезать в дела России и Азербайджана. Страны же, в свою очередь, ведут независимую политику.

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В Киеве паника из-за действий ВС РФ в зоне СВО
Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ разорвали на части связность фронта ВСУ
03 октября 2024, 20:25

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские войска разорвали на части связность украинского фронта. Об этом рассказал на своем YouTube-канале отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — сказал аналитик.
Стариков добавил, что боевые действия также активно ведутся на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях. Текущая обстановка способна вызвать оперативно-тактический кризис для ВСУ по всей линии боестолкновений, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что внешнеполитическое ведомство приветствует посредников, но сейчас, по его словам, российская сторона не видит возможности для диалога.

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#сбу
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В США предрекли переговоры России и Украины после ухода Зеленского
Полковник Уилкерсон: преемник Зеленского может начать переговоры с РФ
03 октября 2024, 20:08

Преемник нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского может захотеть переговоров с Россией. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры», — сказал офицер.

Собеседник добавил, что уже сейчас ведутся разговоры о будущем виде правительственного аппарата Украины во время промежуточного периода после смены Зеленского. По мнению Уилкерсона, решения будут принимать в сверхбыстром темпе, ведь в противном случае от республики не останется ровным счетом ничего.

«Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше — для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что Чехия с Украиной будут совместно производить боеприпасы для ВСУ.

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Чехия и Украина запустят совместное производство боеприпасов для ВСУ
Reuters: Чехия и Украина запустят совместное производство боеприпасов для ВСУ
03 октября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Договор о сотрудничестве по производству боеприпасов для боевиков ВСУ подписали Чехия и Украина. Как пишет агентство Reuters, речь идет о компаниях «Украинская бронетехника» и Czechoslovak Group.
«Czechoslovak Group подписал соглашение с «Украинской бронетехникой» о сотрудничестве по созданию 155-миллиметровых и других крупнокалиберных боеприпасов с 2025 года. Частная чешская компания предоставит помощь для начала производства», — говорится в материале.

По соглашению, планируется изготовление примерно 300 тысяч крупнокалиберных боеприпасов как в Чешской Республике, так и на Украине к началу 2026 года для дальнейших поставок в ВСУ.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Западные союзники уже неоднократно намекали Киеву, что тот должен перейти на самофинансирование.

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В Индии предупредили о большей эскалации конфликта на Украине
Экс-посол Индии Сибал: поставки оружия Запада ведут к эскалации на Украине
03 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/undefined undefined

Запад, продолжая поставки оружия Киеву, ведет конфликт на Украине к большей эскалации. Об этом сообщил экс-посол Индии в России Канвал Сибал, пишет «Ъ».
По словам Сибала, западные государства с помощью поставок оружия для украинских боевиков пытаются «прощупать красные линии» РФ. Бывший посол отметил, что внесение Россией изменений в свою ядерную доктрину «говорит о все больших масштабах украинского кризиса».

Москва пошла на данный шаг из-за отправки Киеву истребителей F-16, дальнобойных ракет и иных вооружений, о поставках которых Кремль множество раз предупреждал Запад, заключил Сибал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара
ТАСС опубликовал первое видео из освобожденного Угледара
03 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Появились первые кадры из освобожденного ВС РФ Угледара. Видео предоставила 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.
На кадрах можно увидеть, как российские военные устанавливают флаг с триколором на крышах многоэтажных домов освобожденного города.




Напомним, в четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина потеряла важное вооружение в зоне СВО
Макгрегор: ВСУ потеряли большую часть систем HIMARS
03 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ могли потерять основную часть РСЗО HIMARS. Так считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По его словам, на сегодняшний день эти системы практически пропали с поля боя. Полковник подчеркнул, что украинская линия обороны рушится на глазах, при этом те подразделения, которые еще пытаются сопротивляться подвергаются мощным атакам со стороны ВС РФ.

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Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
Против бывшего генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине
03 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/Xavier Lejeune

На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском противостоянии гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен, пишет ТАСС.
По его словам, Столтенберг участвовал в организованном плане или заговоре для осуществления действий, являющихся «вирусом против мира». Бывший генсек альянса многократно врал публично, когда отрицал данные блоком обещания о нерасширении после объединения Германии в 1990 году, добавил Пазен.

Истец заключил, что Столтенберг сознательно игнорировал взаимный курс РФ и НАТО на создание единой системы безопасности.

Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.

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