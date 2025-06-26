Медведев рассказал о своих корнях из Курской области
Медведев: ВС РФ пресекут попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска пресекут все попытки ВСУ снова прорваться в Курскую область. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
Политик отметил, что воспринимает всё происходящее в приграничном регионе как личную трагедию, поскольку имеет корни из Курской области.
Медведев добавил, что, по его мнению, любые попытки украинских войск атаковать приграничье бессмыленны. После он добавил, что собирается посетить указанный российский регион в ближайшее время.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что после освобождения Курской области бойцы ВС РФ продолжат громить украинских боевиков.
Читайте также: