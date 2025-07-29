Медведев резко ответил сенатору Линдси Грэму* на заявление по Украине

29 июля 2025, 08:08

Медведев: Не Трампу и не Грэму* решать, когда РФ садиться за стол переговоров

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма* к РФ сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.





По словам российского политика, переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции.





«Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров"», — написал Медведев.