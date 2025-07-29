Медведев резко ответил сенатору Линдси Грэму* на заявление по Украине
Медведев: Не Трампу и не Грэму* решать, когда РФ садиться за стол переговоров
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма* к РФ сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
По словам российского политика, переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции.
«Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров"», — написал Медведев.
До этого Линдси Грэм обратился к Москве, заявив, что «кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов