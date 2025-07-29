Взвод ВСУ сдался в плен российским бойцам в Днепропетровской области
Взвод боевиков ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь».
По его словам, когда перед украинскими солдатами встает вопрос жизни, они, как правило, предпочитают сдаться. Командир отметил, что по сдавшимся пыталась бить украинская артиллерия и FPV-дроны.
Военные ВСУ также выдали позиции операторов беспилотных летательных аппаратов, заключил «Лебедь».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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