29 июля 2025, 07:17

ТАСС: взвод украинских солдат сдался в плен в Днепропетровской области

Фото: iStock/Sinenkiy

Взвод боевиков ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь».