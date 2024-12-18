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Стало известно, где прятался убийца генерал-лейтенанта Кириллова

Исполнителя убийства генерал-лейтенанта Кириллова задержали в Подмосковье
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илья Поликарпова задержали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России выяснили личность убийцы менее чем за 24 часа.

«Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное г.о. Балашиха Московской области и передан в следственные органы», — написала Волк в своем Telegram-канале.



ФСБ опубликовала кадры с допросом задержанного. Он рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.

17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу, когда они вышли из подъезда. СВУ было установлено на самокате, который преступник припарковал у подъезда за несколько часов до взрыва.

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Река Херота вышла из берегов и затопила улицы Сочи
Река Херота затопила федеральную трассу и улицы Сочи
18 декабря 2024, 11:14

Фото: iStock/Sergey Pavlov

В Сочи река Херота вышла из берегов: в ночь на 18 декабря она поднялась до критического уровня. Река затопила придомовые территории на Дачной и Петрозаводской улицах, а также в Мацесте (микрорайон в Сочи).
По данным регионального главка МЧС, вода зашла на участки, расположенные по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в некоторых районах города отключили электричество, движение на улицах затруднено из-за упавших деревьев. В районе Кудепста река снесла машины, из домов потоком вынесло мебель.



Федеральная дорога Сочи — Адлер перекрыта. На железнодорожном перегоне Дагомыс — Мамайка сошли солевые массы. Последствия ЧП устраняют железнодорожники.
МЧС предупреждает, что в посёлке Дагомыс также растёт уровень воды в реке Хероте.

В Красной Поляне и других горных районах Сочи наблюдается сильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение, добавил канал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. С 18 по 20 декабря температура в этих областях опустится до -30 градусов.

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«Работал по заданию Украины»: что рассказал исполнитель убийства Кириллова
Появились кадры допроса подозреваемого в подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
18 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/choochart choochaikupt

За подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, пишет Shot.
ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте. Его удалось оперативно задержать благодаря совместной работе МВД, ФСБ и СК.

По данным издания, задержанный уже был в Москве в 2015 году, но вернулся на родину. Он работал в чайхане.

Ранее стало известно, что задержаны двое мужчин, причастные к убийству генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Их поймали еще в день совершения преступления. Подозреваемые уже дали показания и сообщили силовикам об организаторах убийства.

17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу, когда они вышли из подъезда. СВУ было установлено на самокате, который преступник припарковал у подъезда за несколько часов до взрыва.

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Опубликован момент подрыва генерала Кириллова и его помощника Поликарпова
#мвд
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#кадры
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#ск
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СК сообщил, сколько обещали исполнителю за убийство генерала Кириллова
СК: подозреваемому в убийстве генерала Кириллова пообещали 100 тыс. долларов
18 декабря 2024, 10:19

Фото: iStock/Pineapple Studio

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, за совершение преступления исполнителю пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания. В настоящее время подозреваемого гражданина Узбекистана допрашивают.

Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.

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Задержаны подозреваемые в убийстве Игоря Кириллова

Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
#фсб
#ск рф
#убийство
#деньги
#украина
#преступники
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В Видном поймали лихача, который едва не снёс ёлку в центре города
18 декабря 2024, 10:00

Фото: iStock / yul38885 yul38885

В Видном полицейские задержали лихача, устроившего дрифт вокруг установленной в центре города новогодней ёлки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе мониторинга интернета мои коллеги из Управления МВД по Ленинскому городскому округу Московской области обнаружили видеозапись, где водитель иномарки нарушает правила дорожного движения. Сначала он заехал на площадку перед кинотеатром Видного под запрещающий дорожный знак, затем начал совершать опасные манёвры вокруг новогодней ёлки, создавая угрозу для окружающих», – написала Волк в своём телеграм-канале.
Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства. Им оказался 20-летний москвич.

Молодого человека задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Кроме этого, по словам Волк, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП.


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На Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии
Пытавшегося отравить военных жителя Алтая приговорили к 20 годам строгого режима
18 декабря 2024, 10:00

Фото: iStock/OlFedv

Житель Барнаула осужден за попытку отравления военных в одном из заведений общепита по заданию кураторов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.
Уточняется, что 43-летний житель Алтая работал в одном из заведений общественного питания и параллельно сотрудничал с представителями спецслужб Украины. В один из дней он попытался отравить мобилизованных военнослужащих.

Свои действия мужчина снял на видео и отправил украинским кураторам. Обвиняемый признан виновным в покушении на теракт и государственную измену. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье бойцом ММА квалифицировали как теракт

В Петербурге парень пытался поджечь военкомат
#фсб
#видео
#теракт
#наказание
#мужчина
#военкомат
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В Подмосковье таксист защитил пассажира от мошенников
18 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto.com/Natalya Maisheva

Водитель такси Шавкат Таниев сумел «выдернуть» своего пассажира из мошеннической схемы, грозившей тому потерей нескольких сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«62-летний пассажир сел в машину Шавката Таниева в городе Кременки Калужской области, он направлялся в Серпухов. По дороге пассажир говорил по громкой связи, и водитель обратил внимание, что мужчину заставляют перевести деньги на некий счёт. Таксист попытался убедить пассажира, что тот имеет дело с мошенниками, а когда не справился сам, остановился у дежуривших на дороге инспекторов ДПС и объяснил им ситуацию», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили у пассажира, что того убедили взять кредит на 350 тысяч рублей, обналичить его, а потом поехать в Серпухов и там через банкомат в одном из торговых центров положить эти деньги на «безопасный» счёт. Правоохранители отправились вместе с мужчиной в ближайшее отделение банка, сотрудники которого объяснили, что речь идёт о распространённой мошеннической схеме.

В результате пенсионер сохранил деньги, а Шавкат Таниев получил в награду от полиции ценный подарок и благодарственное письмо.

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Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье бойцом ММА квалифицировали как теракт

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#такси
#мошенники
#мошенничество
#криминал
#серпухов
#мвд московской области
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В Якутии автобус с работниками горно-обогатительного комбината попал в ДТП
В Якутии перевернулся автобус с 40 работниками комбината «Инаглинский»
18 декабря 2024, 09:56

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус, который вёз около 40 сотрудников горно-обогатительного комбината «Инаглинский».
Как сообщает RT cо ссылкой на региональную. прокуратуру, авария произошла на технологической трассе, ведущей к комбинату, есть пострадавшие.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Саранске автомобиль Toyota впечатал в стену «Ладу»: водитель иномарки спутал педали. В результате 22-летний парень, управлявший ВАЗ, погиб от травм на месте. было 22 года.

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#якутия
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ФСБ: исполнителя теракта в отношении Кириллова завербовали спецслужбы Украины
18 декабря 2024, 09:43

Фото: iStock/irene_rebrova

Задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом информирует ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что исполнителем убийства оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Он признался в том, что был завербован украинскими спецслужбам.

Согласно информации ведомства, по заданию киевского режима мужчина прибыл в Москву, получил СВУ, разместил его на электросамокате и припарковал его у дома, где проживал генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также преступник арендовал каршеринг и установил внутри камеры.Отмечается, что взрывчатка была приведена в действие дистанционно. За это преступление исполнителю обещали 100 тыс долларов.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.

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#камеры
#каршеринг
#мужчина
#взрывчатка
#дома
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Задержаны подозреваемые в убийстве Игоря Кириллова
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова
18 декабря 2024, 09:17

Фото: iStock/Thomasaf

Задержаны двое мужчин, причастные к убийству генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что их поймали еще в день совершения преступления. Подозреваемые уже дали показания и сообщили силовикам об организаторах убийства.

Согласно информации источника, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.

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