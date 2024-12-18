Стало известно, где прятался убийца генерал-лейтенанта Кириллова

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Подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илья Поликарпова задержали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России выяснили личность убийцы менее чем за 24 часа.
ФСБ опубликовала кадры с допросом задержанного. Он рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.
17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу, когда они вышли из подъезда. СВУ было установлено на самокате, который преступник припарковал у подъезда за несколько часов до взрыва.
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«Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное г.о. Балашиха Московской области и передан в следственные органы», — написала Волк в своем Telegram-канале.
ФСБ опубликовала кадры с допросом задержанного. Он рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.
17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу, когда они вышли из подъезда. СВУ было установлено на самокате, который преступник припарковал у подъезда за несколько часов до взрыва.
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Элина Позднякова