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Российские военные ликвидировали боевую машину пехоты боевиков ВСУ Bradley, а также пленили трех человек на курском направлении. Об этом доложили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, суточные потери ВСУ составили 200 единиц живой силы. Кроме того, украинская армия лишилась танка, семи автомобилей и двух артиллерийских орудий.
Перед этим сообщалось, что российский морпех взял «человека дождя» ВСУ в Курской области.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются и сейчас. Как признавались в ВСУ, нападение должно было отвлечь армию России с Донбасса, но план провалился.
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«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — пояснили в Минобороны РФ.
Перед этим сообщалось, что российский морпех взял «человека дождя» ВСУ в Курской области.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются и сейчас. Как признавались в ВСУ, нападение должно было отвлечь армию России с Донбасса, но план провалился.
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Никита Кротов