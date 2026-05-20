Медведев: страны Прибалтики могли применить против Киева пятую статью НАТО
Недавний инцидент падением беспилотника на территории Эстонии прокомментировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свою точку зрения политик изложил в Телеграм-канале.
Напомним, ранее появилась информация о сбитом украинском БПЛА в границах Эстонии. Министерство обороны страны выразило протест и заявило, что не давало Киеву право использовать своем воздушное пространство.
«Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статья пять Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты". Вот это было бы смело», — написал Медведев.Кроме того, политик отреагировал на слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который заявил, что НАТО обладает средствами для нанесения поражения российским силам в Калининградской области. Медведев назвал его «клиническим дегенератом» и напомнил, что «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета».