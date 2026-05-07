Медведев: У Берлина есть два пути — собственные похороны или отрезвление

У милитаристской Германии есть лишь два пути — война и позорные похороны или отрезвление и геополитическое выздоровление. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для RT.





По его словам, опасная и непредсказуемая Германия на сегодняшний день не нужна «сморщенной и слабоумной Европе», которая пытается сохранить хоть какую-то политическую субъектность в новом многополярном мире.





«Так что у Берлина лишь два пути. Один — война и позорные похороны собственной государственности. Второй — отрезвление, а затем и геополитическое выздоровление с полной перекройкой своих внешнеполитических ориентиров на основе трудного, но важного диалога», — написал Медведев.