Над регионами России за ночь сбили 121 украинский БПЛА
Средства ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский дрон над регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 29 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской областью, по восемь — над Саратовской областью и над территорией Ставропольского края, семь — над Калужской областью, шесть — над Тульской областью, пять — над Ростовской областью, четыре — над Рязанской областью, два — над акваторией Азовского моря, по одному — над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: