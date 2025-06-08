На Украине волонтер допустила мобилизацию женщин с 18 лет
Украинский волонтер Берлинская допустила мобилизацию женщин с 18 лет
Украинский волонтер Марина Берлинская допустила мобилизацию женщин в республике с 18 лет. Своим мнением она поделилась на стриме YouTube-канала Victory Drones. Собеседница подчеркнула, что сейчас нет такой необходимости. При этом она считает, что взрослое население должно быть в дальнейшем готово к мобилизации.
Берлинской ответил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*. Его слова приводит Газета.ру.
«Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать», — сказано в материале.Гончаренко* уверен, что украинская мобилизация не затронет женщин. Мобилизация на Украине началась с 24 февраля 2022 года. СМИ писали, что сотрудники военкоматов использовали силовые методы и огнестрельное оружие в отношении мобилизованных.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов