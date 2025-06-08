На Украине волонтер допустила мобилизацию женщин с 18 лет

08 июня 2025, 15:29

Украинский волонтер Берлинская допустила мобилизацию женщин с 18 лет

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинский волонтер Марина Берлинская допустила мобилизацию женщин в республике с 18 лет. Своим мнением она поделилась на стриме YouTube-канала Victory Drones. Собеседница подчеркнула, что сейчас нет такой необходимости. При этом она считает, что взрослое население должно быть в дальнейшем готово к мобилизации.





Берлинской ответил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*. Его слова приводит Газета.ру.





«Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать», — сказано в материале.

