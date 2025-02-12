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«В параноидальном бреду»: Захарова оценила заявление Зеленского об обмене территориями

Захарова назвала бредом слова Зеленского об обмене территориями с РФ
Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Невозможно серьезно относиться к параноидальному бреду нелегитимного Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.

«Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно», — заявила Захарова.



Она отметила, что Зеленский часто делает в интервью нелогичные заявление, никак не связанные с попытками урегулировать украинский конфликт.

«В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово «Курск». Для чего ему нужно это слово? Там сыпется все, очевидно же», — добавила Захарова.

По ее словам, для украинцев уже не является секретом «кровавая баня», которую он там устроил. Она уверена, что это делается для того, чтобы втянуть в боевые действия ребят от 18 до 24 лет.

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#захарова
БПЛА ВСУ атаковал территорию в непосредственной близости от ЗАЭС
Балицкий: ВСУ атаковали в Энергодаре территорию, приближенную к ЗАЭС
12 февраля 2025, 12:00

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Украинская сторона атаковала беспилотником автостоянку и территорию, приближенную к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, однако посоветовал им не выходить на улицу, пока ситуация не стабилизируется. По словам Балицкого, в городе продолжает работать ПВО.

Ранее украинские СМИ писали, что на первой дипломатической встрече с Россией Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о Запорожской АЭС.

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Ночная атака «Искандеров» на Киев стала рекордной за время СВО
«ВХ»: Ночная атака «Искандеров» на Киев стала рекордной за время СВО
12 февраля 2025, 11:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью ВС РФ предприняли крупнейшую за все время спецоперации атаку «Искандерами» на Киев. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«Судя, по поступающим сведениям, минувшая ночь в Киеве стала рекордной по количеству прилетевших "Искандеров". В столице Украины и на окраинах зафиксировано не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА», — говорится в сообщении канала.

Также отмечается, что многие иностранные аналитики еще ночью начали задаваться вопросами, куда же подевался «Пэтриот» в Жулянах и почему он не работал по «Искандерам».

Тем временем Воздушные силы Украины заявили, что сбили шесть запущенных по Украине баллистических ракет. При этом «Искандер», выпущенный из Крыма, сбить не удалось. Он, предположительно, отработал по целям в Кривом Роге. Также там сообщили, что всего было выпущено 123 беспилотника.

«В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина», — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

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Впала в депрессию и призывала убивать российских детей: как сейчас живет уехавшая за границу актриса Яна Троянова*
12 февраля 2025, 10:49

Яна Троянова* (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

12 февраля актрисе и режиссёру Яне Трояновой* исполняется 52 года. Широкую известность она получила благодаря главной роли в сериале «Ольга». Чем она занимается сейчас и что думает о России, расскажет «Радио 1».

Биография Яны Трояновой*

Детство и юность


Яна Троянова* — российская актриса театра и кино, а также телеведущая. Она родилась 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге. Её мать работала секретарём в университете и воспитывала дочь одна. Отца, ресторанного певца Виктора Смирнова, девочка узнала только в свои 15 лет — мать не стала сообщать ему о беременности, так как он был женат. Чтобы не зависеть ни от кого, она сама выбрала для дочери фамилию и отчество.

«Я не знала его с рождения. Впервые увидела в 15 лет. Потом были редкие встречи. Мама хотела, чтобы мы общались, но я была не готова. Теперь, когда мамы нет на свете, я созрела», — отмечала актриса.

Детство Трояновой* прошло в основном с бабушкой, поскольку мать много работала. Однако, когда ей было пять лет, ее бабушка скончалась — она долго боролась с раком. С этого момента мать воспитывала её одна.

Фото: Instagram** / @troyanovayana

В школе у будущей актрисы были сложности с поведением и учёбой. После окончания школы она вместе с матерью переехала во Владивосток. Долгое время Троянова* не могла определиться с будущей профессией и несколько лет нигде не училась.

Позже она поступила в Уральский государственный университет, выбрав философский факультет. Завершив обучение, решила кардинально сменить направление и поступила в Екатеринбургский театральный институт. Одновременно с учёбой начала работать в местных театрах.

Именно в этот период Троянова* познакомилась с Василием Сигаревым — режиссёром, сценаристом и продюсером. Он ставил в театре свою пьесу «Чёрное молоко», а Яна* принимала в ней участие. Их отношения быстро вышли за рамки творчества, и вскоре они приняли решение уйти из театра, чтобы попробовать себя в кино.

Начало карьеры


Троянова* и Сигарев решили объединить усилия в кино. Их первым совместным проектом стала драма «Волчок», которую режиссёр представил в 2009 году. В этом фильме Троянова* исполнила главную роль, а сама картина во многом отражала события из её собственной жизни. За эту работу актриса получила несколько престижных наград.

Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)

После этого она снялась в таких фильмах, как «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», «Детки» и «Марафон желаний».

В 2014 году актриса попробовала себя в качестве режиссёра, сняв короткометражный фильм «Рядом». Картина получила признание критиков и вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Короткий метр».

Настоящая популярность пришла к Трояновой* в 2016 году, когда она сыграла главную роль в комедийном сериале «Ольга». До этого момента Троянова* принципиально не снималась в сериалах, считая этот формат неподходящим для себя.

В 2019 году Троянова* освоила ещё одну профессию, став ведущей реалити-шоу «Последний герой» на канале ТВ-3.

Почему Троянова* уехала из России


После начала спецоперации на Украине Яна Троянова* открыто высказалась против действий российских властей, после чего исчезла из медиапространства. В это время она принимала участие в съёмках заключительного сезона сериала «Ольга», и представители телеканала ТНТ попросили её воздержаться от публичных заявлений на политические темы.

«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — рассказала Яна*.

Завершив работу над проектом, Троянова* приняла решение покинуть Россию. По её словам, на протяжении десяти лет она пыталась отстаивать свои права, но безуспешно, а спецоперация стала для неё последней каплей.

Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)

За участие в финальном сезоне актриса получила многомиллионный гонорар. Кроме того, перед отъездом она продала свою московскую квартиру за 40 миллионов рублей. Актриса утверждала, что опасалась за свою безопасность, так как, по её мнению, за ней могли следить спецслужбы.

«Я вообще не собиралась во Францию. Просто понимала: выскочи — потом подумаем. Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки "Ольги"», — сказала она.

Как живёт за границей


В день, когда актриса завершила работу на ТНТ, ей одобрили шенгенскую визу. Она сначала улетела в Стамбул, а потом перебралась во Францию, где решила остаться.

«Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — рассказала в интервью Троянова*.

Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)

По её словам, никакого собственного жилья за границей у неё нет. Первое время она жила в Париже, потом в Пюто, а позже перебралась в Версаль. Она признаётся, что эмиграция далась ей тяжело — из-за переезда она столкнулась с депрессией.

«Сначала у меня была злоба на Россию, на себя, а потом поняла, что я просто умираю. Меня злоба внутри убивала. Пришлось обращаться к психологу», — призналась артистка.

Яна Троянова* про Россию


В интервью европейским СМИ, Троянова* сделала скандальное заявление— в частности, она поддержала радикальные призывы украинцев к расправам над русскими.

«И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей. Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский"», — написала она.

Кроме того, актриса считает, что Россия ее предала.

«Меня моя родина предала. Вот это меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная Россией», — заявила артистка.

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Личная жизнь Яны Трояновой*


Троянова* была замужем дважды. Её первый муж, за которого девушка вышла в 17 лет, Константин Ширинкин, умер в 2004 году. В 2011-м их сын Николай покончил с собой.

«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось "залетела", — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — призналась актриса.

Второй брак с режиссёром и сценаристом Василием Сигаревым закончился разводом в 2020 году.

Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)

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Штурмы в районе Суджи, зачистка сёл в Курской области, подготовка к наступлению в Торецке: последние новости СВО
12 февраля 2025, 10:06

Фото: iStock/Chalabala

Российские войска активно продвигаются на ключевых направлениях, таких как Покровское, Угледарское и Харьковское, уничтожая укрепления и технику противника. Вооруженные силы Украины применяют дроны для контрбатарейной борьбы, однако испытывают значительные потери от российской артиллерии и авиации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области в районе Свердликово российские силы практически завершили зачистку населенного пункта. По имеющимся данным, большая часть территории села находится под контролем ВС РФ, и бойцы продолжают выбивать остатки украинских подразделений. Однако существует вероятность, что ВСУ могут попытаться контратаковать для восстановления утраченных позиций.

Севернее этого района продолжаются ожесточенные столкновения в Погребках. В Старой Сорочине украинские войска провели контратаку и смогли несколько потеснить передовые позиции российских военных, но ситуация остается под контролем ВС РФ. Также российские подразделения успешно отразили контратаку ВСУ в районе Русского Поречного. В Черкасской Конопельке завершается зачистка после недавнего штурма ВСУ. Бойцы ВС РФ ликвидируют разрозненные группы противника, скрывающиеся в лесных массивах и урочищах между Махновкой и Черкасской Конопелькой.

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На южном участке фронта российские штурмовые отряды ведут бои в окрестностях Куриловки, стремясь продвинуться в сторону Суджи. Поддержка артиллерии и ударных беспилотников способствует продвижению ВС РФ, подавляя украинское сопротивление.


Херсонское направление


Российские войска продолжают уничтожать укрепления противника, особенно в районах Антоновки и Приднепровского. Вооруженные силы Украины усилили использование беспилотников, но продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.


Запорожское направление


На этом участке фронта проходят позиционные бои, особенно в районах Каменского и Новоданиловки. Российская авиация нанесла ракетный удар по объекту радиолокационной разведки в селе Овчарное, находящемся в 50 километрах от линии соприкосновения. В Торецке российские силы проводят зачистку пригородов и перегруппировку перед дальнейшими наступательными действиями.


Часовоярское направление


В городе продолжаются ожесточенные бои за каждый квартал. Вооруженные силы Украины удерживают несколько многоэтажных зданий в центре и ряд позиций на юге, однако российские силы методично продвигаются вперед, выбивая противника из его укреплений.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Харьковское направление


Обстановка в этом районе становится все более напряженной. В районе Липцев российская артиллерия нанесла удары по резервам ВСУ, которые находились в процессе переброски. В Волчанске противник сосредоточил значительные резервы, но российские штурмовые отряды продвинулись на восток города, выбивая украинские силы из нескольких опорных пунктов. Артиллерия и авиация продолжают наносить удары, нанося противнику серьезные потери.


Угледарское направление


Российские вооруженные силы активно наступают на Угледарском направлении, постепенно расширяя свои контролируемые территории и уничтожая живую силу и технику противника. По последним данным, за последние несколько дней операторы беспилотных летательных аппаратов успешно ликвидировали до 20 артиллерийских установок и столько же единиц бронетехники ВСУ, значительно ослабляя их оборону.

Наиболее интенсивные бои происходят в районе Великой Новоселки, где российские подразделения продвигаются на запад и северо-запад, закрепляя свои позиции. Одновременно продолжаются бои за Дачное, где последние очаги сопротивления украинских войск подавляются на западных окраинах населенного пункта.

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#всу
#вс рф
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В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем
12 февраля 2025, 08:20

Фото: iStock/3dmitry

Высказывание Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ является отчаянной попыткой «сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока». Об этом сообщил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, пишет РИА Новости.
По словам депутата, вторжение в Курскую область было задумано предводителем киевского режима и его западными кураторами для создания обменного фонда. Цеков подчеркнул, что за это ВСУ расплатились десятками тысяч жизней.

Сегодня Зеленский осознает бедственное положение Украины и «старается в спешке» навязать торг и дать понять, что у него «якобы остались козыри в рукаве».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговорах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
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