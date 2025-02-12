«В параноидальном бреду»: Захарова оценила заявление Зеленского об обмене территориями

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Невозможно серьезно относиться к параноидальному бреду нелегитимного Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.
Она отметила, что Зеленский часто делает в интервью нелогичные заявление, никак не связанные с попытками урегулировать украинский конфликт.
По ее словам, для украинцев уже не является секретом «кровавая баня», которую он там устроил. Она уверена, что это делается для того, чтобы втянуть в боевые действия ребят от 18 до 24 лет.
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«Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно», — заявила Захарова.
Она отметила, что Зеленский часто делает в интервью нелогичные заявление, никак не связанные с попытками урегулировать украинский конфликт.
«В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово «Курск». Для чего ему нужно это слово? Там сыпется все, очевидно же», — добавила Захарова.
По ее словам, для украинцев уже не является секретом «кровавая баня», которую он там устроил. Она уверена, что это делается для того, чтобы втянуть в боевые действия ребят от 18 до 24 лет.
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Элина Позднякова