Медведев заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Зеленского

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
«Главный покровитель» в лице США разозлился на Владимира Зеленского. Об этом написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, именно этого и следовало ожидать от Штатов после действий предводителя киевского режима. Российский политик подчеркнул, что американский лидер упоминает об отсутствии легитимности у Зеленского, а также требует отчета о потраченных на Украину средствах США.
Примечательно, что Медведев также назвал украинского лидера крысой. От Зеленского стоит ожидать «любой провокации» с целью срыва урегулирования и для продолжения боевых действий до последнего военного, заключил зампред Совета безопасности России.
Читайте также:
Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину
Маск поддержал заявление о том, что Зеленский не хочет мира на Украине
Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом
Примечательно, что Медведев также назвал украинского лидера крысой. От Зеленского стоит ожидать «любой провокации» с целью срыва урегулирования и для продолжения боевых действий до последнего военного, заключил зампред Совета безопасности России.
Читайте также:
Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину
Маск поддержал заявление о том, что Зеленский не хочет мира на Украине
Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом
Екатерина Коршунова