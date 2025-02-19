Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский бизнесмен Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
Один из пользователей соцсети отметил, что «Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти». Предприниматель в ответ на это опубликовал эмодзи, который означает «100%».
Ранее дипломат из Великобритании Ян Прауд обвинил Владимира Зеленского в нежелании остановить украинский конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее дипломат из Великобритании Ян Прауд обвинил Владимира Зеленского в нежелании остановить украинский конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова