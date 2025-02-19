Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом

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Владимир Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал СNN Türk.
Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась в резиденции президента Турции. После чего Зеленский прибыл в аэропорт и вылетел из страны.
По словам предводителя киевского режима, вместе с главой турецкого государства он обсудил глобальные процессы, включая гарантии безопасности для Украины.
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По словам предводителя киевского режима, вместе с главой турецкого государства он обсудил глобальные процессы, включая гарантии безопасности для Украины.
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Екатерина Коршунова