СМИ раскрыли, что может стать причиной срыва переговоров по Украине

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Разногласия между США и Евросоюзом по частичному допуску России к международной системе денежных переводов SWIFT могут стать причиной срыва переговоров по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
Авторы материала указали, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта приблизили стороны конфликта к прекращению огня на море.
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«Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве», — сказано в статье.Журналисты добавили, что Вашингтон хочет приоткрыть дверь для Москвы, а Европа с Владимиром Зеленским ратуют за антироссийские санкции.
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Никита Кротов