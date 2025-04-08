Зачистки в курском приграничье, контроль на покровском направлении и взятие Катериновки: последние новости СВО на 8 апреля

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Батюков стал объектом общественного обсуждения после того, как сделал резкое заявление в своих социальных сетях. В своем посте он откровенно признался, что ему «никогда не жалко гражданских», включая детей, которые становятся жертвами военных действий.