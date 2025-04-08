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Зачистки в курском приграничье, контроль на покровском направлении и взятие Катериновки: последние новости СВО на 8 апреля

Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В зоне конфликта на границе под контролем ВСУ остаются только два небольших участка — в районе Олешни и Горнали. Лесные массивы между хутором Олешня и Гуево перешли под контроль российских войск. В Олешне украинские военные удерживают единственный опорный пункт, противник активно сопротивляется и стремится перебросить дополнительные подразделения, включая бронетехнику.

В Гуево враг укрепился в развалинах бывшего спиртзавода, находящегося в промышленной зоне. Он сохраняет свои позиции, применяя снайперов и пулемётчиков. Тем не менее, украинский отряд в этом районе оказался отрезанным с запада, что значительно усложняет их положение и делает возможный отход затруднительным. Российские силы продолжают наступление на западной стороне Гуево, приближаясь к дороге на Горналь.

В Сумской области российская армия продолжает широкомасштабное наступление вглубь территории от границы. Сообщается о проведении операций по зачистке окрестностей Басовки от украинских групп и отражении атак ВСУ в Веселовке.

Белгородская область


Минувшей ночью небольшие пешие группы ВСУ предприняли попытку прорыва границы, однако все они были оперативно ликвидированы российскими подразделениями.

С утра неприятель скорректировал стратегию, направив к рубежу боевые отряды на бронированных машинах. В результате боестолкновений один из американских танков Abrams был повреждён в районе населённого пункта Турья Сумской области.

Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях Поповки и Демидовки.

Покровское направление


На участке фронта российские войска взяли контроль над ситуацией. В районе населённого пункта Удачный активность штурмовых групп ВС РФ возрастает, в то время как в Котлино, Песчаном и Зверево ситуация остаётся стабильной, без существенных изменений.

В населённых пунктах Богдановка и Троицкое активные боевые действия подходят к концу. Начаты мероприятия по зачистке территории.

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Краснолиманское направление


Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило об освобождении населённого пункта Катериновка, что является значительным достижением в продвижении российских сил.

В районе населённого пункта Новое были отмечены тактические успехи: российские военные продвинулись на 200 метров к северу в направлении Новомихайловки и на 300 метров в сторону Зелёной Долины.

На подступах к Колодези продолжаются столкновения, а в районе к югу от Ямполовки российские военные усилили свои позиции, продвинувшись вперед на 300 метров.

Угледарское направление


В окрестностях Бурлацкого российские военные, используя тактику штурма, продвигаются вперёд, занимая позиции в лесных массивах к северо-востоку от населённого пункта Шевченко и приближаясь к его окраинам.

Около Весёлого и Фёдоровки продолжаются боевые действия за ключевые позиции противника. Это необходимо для обеспечения флангов при наступлении на Комар и Мирное. В районе Разлива ВС РФ вплотную подошли к окраинам Богатыря.


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#статьи
#украина
ВСУ перебрасывают к Олешне Курской области новые подразделения
08 апреля 2025, 09:19

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы Украины усиливают свои позиции, перебрасывая новые подразделения в направлении хутора Олешня, расположенного в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, также наблюдается перемещение украинских войск на участок государственной границы в районе населенного пункта Беловоды в Сумской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО
08 апреля 2025, 09:01

Фото: iStock/simpson33

В Мархаматском районном суде Андижанской области Узбекистана 39-летний местный житель был приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в российской специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации суда, подсудимый, действуя через мессенджер WhatsApp, вступил в сговор с гражданином России с целью отправки жителей Узбекистана на СВО. Он был задержан в аэропорту Ферганы в июле 2024 года, когда пытался отправить узбекистанца в Россию.

Суд признал его виновным по статье 154 часть 2, которая касается вербовки и использования наемников в вооруженных конфликтах. Подсудимый полностью признал свою вину. Наказание, предусмотренное данной статьей, составляет от семи до 12 лет лишения свободы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#суд
#владимир путин
#бпла
#наказание
#сво
#всу
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Солдат ВСУ Батюков заявил, что ему не жалко погибших украинцев, включая детей
08 апреля 2025, 08:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Батюков стал объектом общественного обсуждения после того, как сделал резкое заявление в своих социальных сетях. В своем посте он откровенно признался, что ему «никогда не жалко гражданских», включая детей, которые становятся жертвами военных действий.
«Каждый раз, когда гибнет какое-то количество гражданских, я спрашиваю — у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?» — написал Батюков, подчеркивая свою позицию относительно ответственности граждан за действия своих близких.

Его слова вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей, которые не могли оставить без внимания такую провокационную точку зрения.

На вопрос о том, касается ли его позиция детей, военнослужащий ответил утвердительно. По его мнению, судьба детей не должна вызывать жалости, если их родители уклоняются от службы в армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Украинские военнослужащие сталкиваются с угрозой со стороны своих же БПЛА под Часовым Яром
Украинские заградотряды убивают своих FPV-дронами
08 апреля 2025, 07:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром активно выполняют функции заградотрядов, уничтожая тех своих солдат, кто пытается сложить оружие или покинуть позиции. Об этом сообщил украинский военнопленный, который рассказал о ситуации на фронте, пишет РИА Новости.
По словам пленного штурмовика, многие украинские военнослужащие стремятся сдаться в плен или покинуть свои позиции, однако опасаются расправы со стороны собственных командиров.

«Многие пацаны ушли в СОЧ (самовольное оставление части – ред.). Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают! Нам повезло, что ваши не убили нас во время штурма», — отметил он.

Город Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артемовском и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого населенного пункта может открыть российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#донбасс
#сво
#рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 23 БПЛА ВСУ
08 апреля 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, 19 БПЛА были сбиты над Курской областью, а 4 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что ВСУ разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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