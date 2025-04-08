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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В зоне конфликта на границе под контролем ВСУ остаются только два небольших участка — в районе Олешни и Горнали. Лесные массивы между хутором Олешня и Гуево перешли под контроль российских войск. В Олешне украинские военные удерживают единственный опорный пункт, противник активно сопротивляется и стремится перебросить дополнительные подразделения, включая бронетехнику.
В Гуево враг укрепился в развалинах бывшего спиртзавода, находящегося в промышленной зоне. Он сохраняет свои позиции, применяя снайперов и пулемётчиков. Тем не менее, украинский отряд в этом районе оказался отрезанным с запада, что значительно усложняет их положение и делает возможный отход затруднительным. Российские силы продолжают наступление на западной стороне Гуево, приближаясь к дороге на Горналь.
В Сумской области российская армия продолжает широкомасштабное наступление вглубь территории от границы. Сообщается о проведении операций по зачистке окрестностей Басовки от украинских групп и отражении атак ВСУ в Веселовке.
Белгородская область
Минувшей ночью небольшие пешие группы ВСУ предприняли попытку прорыва границы, однако все они были оперативно ликвидированы российскими подразделениями.
С утра неприятель скорректировал стратегию, направив к рубежу боевые отряды на бронированных машинах. В результате боестолкновений один из американских танков Abrams был повреждён в районе населённого пункта Турья Сумской области.
Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях Поповки и Демидовки.
Покровское направление
На участке фронта российские войска взяли контроль над ситуацией. В районе населённого пункта Удачный активность штурмовых групп ВС РФ возрастает, в то время как в Котлино, Песчаном и Зверево ситуация остаётся стабильной, без существенных изменений.
В населённых пунктах Богдановка и Троицкое активные боевые действия подходят к концу. Начаты мероприятия по зачистке территории.
В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
Краснолиманское направление
Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило об освобождении населённого пункта Катериновка, что является значительным достижением в продвижении российских сил.
В районе населённого пункта Новое были отмечены тактические успехи: российские военные продвинулись на 200 метров к северу в направлении Новомихайловки и на 300 метров в сторону Зелёной Долины.
На подступах к Колодези продолжаются столкновения, а в районе к югу от Ямполовки российские военные усилили свои позиции, продвинувшись вперед на 300 метров.
Угледарское направление
В окрестностях Бурлацкого российские военные, используя тактику штурма, продвигаются вперёд, занимая позиции в лесных массивах к северо-востоку от населённого пункта Шевченко и приближаясь к его окраинам.
Около Весёлого и Фёдоровки продолжаются боевые действия за ключевые позиции противника. Это необходимо для обеспечения флангов при наступлении на Комар и Мирное. В районе Разлива ВС РФ вплотную подошли к окраинам Богатыря.
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