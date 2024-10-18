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Командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать лишь отдельной категории военных, среди которых командиры. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил пленный военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников.
Уточняется, что Колесников сдался в плен на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Первомайское. По словам пленного, среди отступающих с позиций был заместитель командира роты ВСУ, а также его помощник.
Колесников отметил, что на Красноармейском направлении в рядах украинской армии это обычная практика.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Колесников отметил, что на Красноармейском направлении в рядах украинской армии это обычная практика.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова