В Приморье отправили под арест не вернувшую долг матери бойца СВО женщину

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Приморский суд отправил не вернувшую долг матери погибшего бойца спецоперации женщину под домашний арест, информирует региональная прокуратура. Уточняется, что средства были государственной выплатой.
«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на один месяц 29 суток», — пояснили в ведомстве.Ранее сообщалось, что против 47-летней женщины открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи считают, что фигурантка взяла в долг у потерпевшей на собственный бизнес, зная, что у той есть крупная сумма.
Речь идет о почти шести миллионах рублей. Обвиняемая, по информации следователей, только создавала видимость отдачи долга, передавая только незначительные деньги.
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Никита Кротов