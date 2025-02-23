Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
После окончания спецоперации жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщают украинские СМИ.
Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий. Предполагается, что в страну вернутся 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин покинет пределы Украины.
Вторая волна миграции наступит, если Украина вступит в Евросоюз. От 1 до 2 млн украинцев покинут страну из-за лучших условий жизни в других государствах объединения.
Ранее сообщалось, что Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА
Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины
«Не $500 млрд, а $90 млрд»: Украина выступила против одного требования США
Вторая волна миграции наступит, если Украина вступит в Евросоюз. От 1 до 2 млн украинцев покинут страну из-за лучших условий жизни в других государствах объединения.
Ранее сообщалось, что Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА
Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины
«Не $500 млрд, а $90 млрд»: Украина выступила против одного требования США
Екатерина Коршунова