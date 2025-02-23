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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выделив роль участников СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества (23 февраля), подчеркнув особую роль военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).
В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства поблагодарил солдат и офицеров за «силу духа, отвагу и решимость побеждать», назвав их главными героями праздника. Он отметил, что 23 февраля символизирует всенародное уважение к армии и флоту, а также к тем, кто сделал выбор встать на защиту Родины.

Президент также напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это решение направлено на сохранение памяти о несокрушимом поколении победителей, их героизме и жертвенности.

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«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», — сказал президент.
Особые поздравления глава государства адресовал ветеранам, действующим военным и гражданскому персоналу армии, подчеркнув, что участники СВО сегодня решительно отстаивают национальные интересы и будущее России. Он выразил поддержку всем, кто «прошёл через суровые испытания», и подтвердил приверженность государства социальным гарантиям для военнослужащих.

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«Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!», — заключил Путин.
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Маск назвал ложью сообщения Reuters об отключении Украины от Starlink
22 февраля 2025, 23:36

Фото: iStock/rarrarorro

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters о возможном отключении Украины от спутниковой системы Starlink. По его словам, опубликованным в социальной сети X, Reuters распространяет ложь.
«Это ложь. Reuters лжет. Они на втором месте после Associated Propaganda (AP = на самом деле Associated Press) среди лжецов из числа старых СМИ», — написал Маск в соцсети X.
Ранее агентство сообщило, ссылаясь на источники, что США обсуждают отключение Украины от Starlink как рычаг давления для заключения соглашения по редкоземельным металлам.

В материале утверждалось, что Вашингтон угрожал Киеву прекратить доступ к связи, критически важной для украинских военных, если президент Владимир Зеленский откажется от соглашения по минералам.

Инициатива, по данным Reuters, была связана с переговорами после отклонения Зеленским предложения министра финансов США Скотта Бессента.

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Бойцы ВСУ массово заражаются ВИЧ и гепатитом С из-за полевых переливаний крови
22 февраля 2025, 21:43

Фото: iStock/zabelin

Полевые переливания крови бойцам ВСУ без проверки на совместимость и наличие инфекций приводят к массовым заражениям гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщают украинские СМИ.
Один из бойцов ВСУ рассказал, что разразился гепатитом С, по всей видимости, в ходе отступления его подразделения. Эвакуировать раненых никак не получалось, поэтому им переливали кровь в полевых условиях.

По словам военнослужащего, процедура проходила следующим образом: у одного бойца с помощью шприца брали кровь и сразу же вводили её другому.

Также солдат добавил, что многие военные самовольно покидают части, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым необходимо регулярно получать лекарства.

Издание уточняет, что такие действия незаконны, опасны и могут привести к распространению различных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты.

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Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия бойцов ВСУ к порно
22 февраля 2025, 21:03

Фото: iStock/AdrianHancu

Терминалы Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия военных ВСУ к порнографии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что российские военные после взятия штурмом украинского опорного пункта нашли заблокированные терминалы, на которых обнаружилось много роликов порнографического содержания.

Издание уточняет, что боевики ВСУ обходили защиту устройств с помощью VPN и просматривали видео до тех пор, пока их не блокировали.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что отключение систем спутникового интернета Starlink – это чёрная метка Владимиру Зеленскому. Он также сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и подчеркнул, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.

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Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР
22 февраля 2025, 15:57

Фото: iStock/Evgeny555

Около 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаётся под контролем ВСУ после освобождения населённого пункта Новолюбовка 22 февраля. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что недавно в Минобороны России озвучили размеры оккупированной территории республики. Цифра составила менее 1%. После освобождения российскими войсками Новолюбовки в субботу эта цифра уменьшилась до полупроцента.

По словам Марочко, а настоящий момент под контролем украинской армии остаются два населённых пункта в ЛНР – Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.

Ранее в этот день сообщалось, что благодаря решительным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Запад» был взят под контроль населённый пункт Новолюбовка в ЛНР.

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«Пора прикусить язык»: Депутат ГД Шеремет призвал Туска не нагнетать антироссийскую истерию

Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области
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«Пора прикусить язык»: Депутат ГД Шеремет призвал Туска не нагнетать антироссийскую истерию
Депутат ГД Шеремет призвал Дональда Туска не нагнетать антироссийскую истерию
22 февраля 2025, 14:58

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

В Государственной думе РФ призвали премьер-министра Польши Дональда Туска сменить тональность высказываний о России и не безосновательно не нагнетать в медиапространстве антироссийскую истерию. Депутат от Крымского региона прямо посоветовал политику «прикусить язык».
Ранее в своей социальной сети Х глава польского правительства потребовал от союзников и партнёров начать предпринимать более активные действия и шаги в плане участия в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Киеву за счёт замороженных российских зарубежных активов, а также существенно усилить воздушное патрулирование и охрану границ стран Евросоюза с Россией, напоминает РИА Новости.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — сказал парламентарий в разговоре с агентством.

По его словам, страны Западной Европы продолжают придерживаться «лютой русофобской политики», беря на себя финансовые обязательства киевского режима, который сами же бережно и трепетно взрастили для противостояния России. Тем самым они себя уже полностью дискредитировали и обескровили как в военной, так и в экономической сфере, добавил депутат.

«Они стала похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — заключил Шеремет.

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