Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выделив роль участников СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества (23 февраля), подчеркнув особую роль военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).
В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства поблагодарил солдат и офицеров за «силу духа, отвагу и решимость побеждать», назвав их главными героями праздника. Он отметил, что 23 февраля символизирует всенародное уважение к армии и флоту, а также к тем, кто сделал выбор встать на защиту Родины.
Президент также напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это решение направлено на сохранение памяти о несокрушимом поколении победителей, их героизме и жертвенности.
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Президент также напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это решение направлено на сохранение памяти о несокрушимом поколении победителей, их героизме и жертвенности.
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«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», — сказал президент.Особые поздравления глава государства адресовал ветеранам, действующим военным и гражданскому персоналу армии, подчеркнув, что участники СВО сегодня решительно отстаивают национальные интересы и будущее России. Он выразил поддержку всем, кто «прошёл через суровые испытания», и подтвердил приверженность государства социальным гарантиям для военнослужащих.
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«Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!», — заключил Путин.Читайте также:
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Мария Моисеева