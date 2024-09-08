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Механик-водитель танка в зоне СВО вслепую вывел технику из-под вражеского огня

08 сентября 2024, 10:42
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Механик водитель танка Т80БВМ с позывным «Бродяга» из группировки войск «Юг» вслепую выел технику из-под вражеского огня, ориентируясь только на наводки от командира. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, все произошло на донецком направлении, когда у танка повредили систему видимости ударом ПТУР.
«Была ситуацию у меня. У нас побили триплексы. Меня на слепую вел командир, я не видел дороги вообще, меня вел командир, я полностью слушал все команды – это самое главное. Мы обратно выехали с помощью командира. Такая ситуация была неоднократно», — поделился он.
«Бродяга» пояснил, что противник поразил все навесное оборудование, но основная броня выдержала попадание и снаряд ушел вверх.


«Как-то с усмешкой, но проехали мы. Все нормально, все хорошо, в данный момент прям радостно было, что мы оттуда вышли», — рассказал военнослужащий.
Он также добавил, что до сих пор чувствует небольшое волнение перед каждым выездом, но его спасает вера в экипаж, свой танк и победу.
«Нужно выбить всех этих фашистов полностью. Они заполняют все. Но мы потихонечку-потихонечку, мы сдвигаем их. И все равно рано или поздно мы их победим, также как в ВОВ, так и тут победим. Мы их сдвинем и больше постараемся, чтоб их не было. Отобьем мирное население от всех зол нацизма», — резюмировал «Бродяга».
Ранее экипаж Т-72Б3М из подразделения «Днепр» рассказал о современной тактике ведения боя с американскими танками Abrams и немецкими Leopard, которые Запад поставляет киевскому режиму.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. <...> Или сбить «гуслю», если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», – рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.
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Раскрыта новая тактика ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области, начав окапываться
08 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться, заявил командир спецназа «Амхмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».
«Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. <...> Полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. На большей части участков противник активно «закапывается», — пояснил Алаудинов.
Командир «Амхата» также добавил, что в первые дни атаки на Курскую область ВСУ теряли столько техники, сколько не теряли за все время СВО, количество уничтоженных армией России машин исчислялось десятками.
«В первый день на одном только нашем участке мы сумели сжечь 32 единицы техники. Это были и танки, и бронированные машины в основном. На второй день мы сожгли 20 единиц, на третий день — 13, на четвертый день — 15. И каждый день мы жгли технику украинских формирований, танки и бронированные машины, от 10 до 15 — это минимум у нас было. Дальше уже противник осознал ошибочность своего мнения, что он может безнаказанно здесь кататься», — рассказал он.
Алаудинов отметил, что сейчас ситуация другая, линия боевого соприкосновения стабилизировалась две недели назад, и «Ахмат» вынужден выискивать врага, чтобы уничтожить хотя бы 2-3 единицы техники в сутки.
«Скажем, за вчерашний день наши подразделения сожгли два танка, минометы, артиллерийские установки. Но сам факт, что такого количества техники сегодня уже нет», — заключил он.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, но лишь ускорили ход наступления. По его словам, Киев рассчитывал, что Россия станет перебрасывать под Курск подразделения с других участков, но в итоге начал сильнее терять Донбасс.

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#курская область
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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО
Минобороны РФ: ВС РФ освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР
08 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/zim286

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), как сообщает РИА Новости. Это стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Накануне, благодаря тем же подразделениям, был освобожден населенный пункт Калиново, а ранее также была освобождена Журавка. Кроме того, российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное в ДНР, уточнили в Министерстве обороны России.

Ранее российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. Источники из силовых структур сообщили, что за последние недели ВСУ понесли значительные потери на этом участке фронта.

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#всу
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#дроны
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В США перечислили главные проблемы в ВСУ
СNN: Дезертирство и неподчинение становятся главной проблемой ВСУ
08 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Irina Piskova

За два с половиной года российские войска значительно ослабили украинские вооруженные силы. Нехватка подкреплений и усталость солдат привели к широкому распространению дезертирства и неподчинения в рядах ВСУ, сообщает телеканал CNN.
По информации командиров ВСУ, дезертирство и неподчинение становятся серьезной проблемой, особенно среди новобранцев. Когда новички попадают на фронт, они сталкиваются с трудностями и стремятся покинуть свои позиции.

Командир одного из подразделений на покровском направлении отметил, что солдаты отправляются на свои позиции лишь один раз: если они выживают, больше не возвращаются. Бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой.

С ухудшением ситуации все больше военнослужащих сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, только усугубил ситуацию. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или оставлении своих постов.

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Алаудинов раскрыл, чем на самом деле обернулась для Киева атака на Курскую область
Алаудинов: ВСУ атакой на Курскую область только ускорили ход наступления ВС РФ
08 сентября 2024, 10:03

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, но это только ускорило ход наступления, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, Киев рассчитывал, что Россия станет перебрасывать под Курск подразделения с других участков.
«Как мы видим, наступление российских войск, оно, наоборот, убыстрило свой ход. Получается, ежедневно наши войска берут по несколько населенных пунктов, двигаются вперед, освобождая те территории, которые являются по конституции уже российскими», — рассказал он журналистам.
Алаудинов пояснил, что изначально ВСУ под руководством НАТО рассчитывали взять АЭС в Курчатове и часть Курска, чтобы шантажировать Россию и вынудить сесть ее за стол переговоров, а когда наступление провалилось, Украина стала делать акцент на «воздействии» на атомную станцию.

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#нато
#сво
#всу
#песков
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Подготовка к удару в Курской области и «котел» для ВСУ в Донбассе: последние новости СВО
08 сентября 2024, 09:43

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Российские войска завершают операцию по очистке поселка Ивановка на западе ДНР и сейчас продвигаются в сторону близлежащего поселка Гродовка, расположенного под Красноармейском. Ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой ВС РФ. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Донецкое направление


На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия на окраинах Красногоровки. Российские вооруженные силы продолжают наступление с целью вытеснить украинские войска за Карловское водохранилище, что может стать ключевым моментом для полного освобождения Карловки от ВСУ.

Наступление российских войск продолжается также в районах Ивановки, Лисичного и Желанного. В Гродовке начались бои за контроль над населенным пунктом.


Харьковское направление

Фото: iStock/MikeMareen

Бои продолжаются в Волчанске и окрестностях Глубокого. ВСУ пытаются провести контратаки малыми группами, но безуспешно. Увеличение резервов украинских войск лишь поддерживает активность боевых действий в этом регионе.

Курское направление


На нескольких участках идут интенсивные встречные бои. ВСУ застряли в столкновениях, в то время как российская артиллерия и авиация наносят удары по скоплениям противника. Тем не менее, попытки продвинуться вглубь территории РФ со стороны противника продолжаются. Также поступают сообщения о накоплении резервов вблизи границы.

На западе Кореневского района продолжаются бои в районе Краснооктябрского и Вишневки, где не прекращаются атаки со стороны ВСУ. Восточнее самого Коренево фиксируется локальное продвижение российских войск. В районе Кремяное-Калиново противник укрепляется в лесополосах к юго-востоку от населенных пунктов, оборудуя новые укрепления и занимая старые опорные пункты. ВСУ также подтянули буксируемую артиллерию с целью ​подготовки к новому удару.

В Суджанском районе, южнее Хитровки, авиаудар ВКС РФ был нанесен по скоплению сил противника в лесополосе. Наличие личного состава и бронетехники в этом районе подтверждает, что Погребки находятся как минимум в «серой зоне».

Между Черкасским Поречным и Русским Поречным зафиксирована попытка атаки российских войск в направлении Косицы. Кроме того, западнее Спального была поражена небольшая группа пехоты ВСУ с помощью удара БПЛА.

Удары по объектам энергетики на Украине


В результате ударов ВС РФ за последние сутки были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, сообщает Министерство энергетики страны. Ведомство также указало на повреждения объектов в контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики. Это привело к отключениям линий электропередачи, обесточиванию подстанций и остановке оборудования.


Уничтожение резервов ВСУ


Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским резервам в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Атаки были направлены на скопления военной техники и личного состава 10 украинских бригад в различных населённых пунктах, включая Сумы, Глухов, Краснополье и другие.

Кроме того, авиация и артиллерия России атаковали украинские бригады на курском направлении, поражая позиции в таких местах, как Апанасовка, Вишневка, Борки, Казачья Локня и других населённых пунктах.

Украинские войска оказались в окружении на Покровском направлении


Подразделения Вооруженных сил Украины попали в окружение на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на бойца батальона «Айдар*» Станислава Бунятова. Он отметил, что ситуация для украинских военных в этом районе является крайне сложной.

«Котел» для ВСУ образовался между населенными пунктами Лысовка и Желанное. В окружении оказалось много раненых, добавил Бунятов. Он также отметил, что через этот участок украинские силы могли отступать со стороны Невельского.

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Военкор Коц: три бойца ВС РФ подорвались на мине под Угледаром и чудом выжили
08 сентября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Три бойца армии ВС РФ подорвались на мине ВСУ под Угледаром и чудом выжили. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, военнослужащие выполняли боевую задачу в рамках эвакуации на Угледарском направлении.
Коц пояснил, что бойцы ехали втроем на автомобиле УАЗ на эвакуацию и в пути наехали на украинскую мину ТМ-62. Однако всем из них удалось выжить и после вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Отмечалось, что плащ можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.

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#вс рф
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Кевларовый плащ для защиты от осколков испытали против ручных гранат
МО РФ: бойцы группировки «Юг» создали кевларовый плащ для защиты от осколков
08 сентября 2024, 08:47

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Отмечается, что его можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.
«Для защиты личного состава от осколочных ранений, используя боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции, военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — указано в сообщении МО.
Минобороны также представило кадры испытаний образца, на которых боец на расстоянии около метра от плаща подрывает ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. В итоге бутылки с водой, которые спрятали под плащом, оказались целыми и невредимыми.

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#операции
#всу
#минобороны
#удар
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Песков ответил на слова Алаудинова о победе России в СВО
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
08 сентября 2024, 07:57

Фото: сайт Кремля

России еще многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что РФ уже победила в специальной военной операции.
«Еще многое предстоит сделать», — ответил Песков на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.
Ранее командир «Ахмата» оценил положение украинских войск в Курской области, заявив, что за последние сутки противник понес серьезные потери.

Украинским силам «приходся очень несладко», заявил командир. В зоне ответственности полка «Ахмат» были атакованы два танка, два миномета, автомобиль и артиллерийское оборудование.

Он также отметил, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.

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Российские танкисты раскрыли тактику ведения боя против Abrams и Leopard
08 сентября 2024, 04:26

Фото: istockphoto/dr_evil

Экипаж Т-72Б3М из подразделения «Днепр» рассказал о современной тактике ведения боя с американскими танками Abrams и немецкими Leopard, поставленными в Украину, сообщает РИА Новости.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. (...) Или сбить «гуслю»), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», – рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.

Российский военнослужащий отметил, что на полигоне отрабатывались все тонкости борьбы с иностранными танками, поставляемыми в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам командира с позывным Кутузов танка, Т-72Б3М может выдержать «все».

Ранее The National Interest отмечал, что Украина тратит время на подготовку экипажей танков Abrams.

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#всу
#украина
#танки
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