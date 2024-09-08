Механик-водитель танка в зоне СВО вслепую вывел технику из-под вражеского огня

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev
Механик водитель танка Т80БВМ с позывным «Бродяга» из группировки войск «Юг» вслепую выел технику из-под вражеского огня, ориентируясь только на наводки от командира. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, все произошло на донецком направлении, когда у танка повредили систему видимости ударом ПТУР.
«Была ситуацию у меня. У нас побили триплексы. Меня на слепую вел командир, я не видел дороги вообще, меня вел командир, я полностью слушал все команды – это самое главное. Мы обратно выехали с помощью командира. Такая ситуация была неоднократно», — поделился он.«Бродяга» пояснил, что противник поразил все навесное оборудование, но основная броня выдержала попадание и снаряд ушел вверх.
«Как-то с усмешкой, но проехали мы. Все нормально, все хорошо, в данный момент прям радостно было, что мы оттуда вышли», — рассказал военнослужащий.Он также добавил, что до сих пор чувствует небольшое волнение перед каждым выездом, но его спасает вера в экипаж, свой танк и победу.
«Нужно выбить всех этих фашистов полностью. Они заполняют все. Но мы потихонечку-потихонечку, мы сдвигаем их. И все равно рано или поздно мы их победим, также как в ВОВ, так и тут победим. Мы их сдвинем и больше постараемся, чтоб их не было. Отобьем мирное население от всех зол нацизма», — резюмировал «Бродяга».Ранее экипаж Т-72Б3М из подразделения «Днепр» рассказал о современной тактике ведения боя с американскими танками Abrams и немецкими Leopard, которые Запад поставляет киевскому режиму.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. <...> Или сбить «гуслю», если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», – рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.Читайте также:
Российские танкисты раскрыли тактику ведения боя против Abrams и Leopard
Business Insider: ВСУ вынуждены самостоятельно укреплять броню танков Abrams
Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams
Данил Пономарев