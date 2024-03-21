Жителям приграничного Грайворона порекомендовали уехать из города

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Глава приграничного городского округа Грайворон Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из города по причине регулярных обстрелов ВСУ. Об этом он написал 21 марта в своем телеграм-канале.
Бондарев полагает, что людям безопаснее было бы направиться в Ярославскую область. Он просит местных жителей не подвергать себя и своих родных опасности.
Глава города отметил, что власти стараются доставлять жителям продукты питания и гуманитарную помощь, но все зависит от оперативной обстановки, иной раз во время обстрелов невозможно доставить помощь до людей.
Грайворон подвергается атакам ВСУ практически ежедневно. По сводкам Минобороны РФ, в ходе последнего обстрела 20 марта двое человек погибло.
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«Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — обратился к землякам Геннадий Бондарев.
Грайворон подвергается атакам ВСУ практически ежедневно. По сводкам Минобороны РФ, в ходе последнего обстрела 20 марта двое человек погибло.
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Мария Федоровцева