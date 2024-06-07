«Мелкодушно и провокационно»: Военэксперт высказался о мольбах Зеленского к союзникам

Фото: РИА Новости/Стрингер
Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны. «Я надеюсь на это», — сказал Зеленский, когда речь зашла о «высадке союзников на Украине», сообщает РИА Новости.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что среди «союзников» нет единства, потому подобные высказывания Зеленского считаются неоправданно провокационными.
Собеседник добавил, что некоторые страны все же могут отважиться на это, например, Франция, Польша и Прибалтика, а остальные, по словам эксперта, будут «выжидать».
Военный обозреватель уверен, что слова Зеленского о «высадке союзников на Украине» являются обычным призывом о военной помощи.
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«Во-первых, среди союзников нет единства. В НАТО 32 страны и только 13, допустим, согласились использовать ракеты дальнего действия, а во-вторых, у них нет единства в вопросе, надо ли направлять воинские контингенты на Украину. Даже Байден открытым текстом вчера щёлкнул по носу Макрона, сказав, что он не поддерживает идею о вводе иностранных военных контингентов на Украину», — сказал эксперт.
Собеседник добавил, что некоторые страны все же могут отважиться на это, например, Франция, Польша и Прибалтика, а остальные, по словам эксперта, будут «выжидать».
Военный обозреватель уверен, что слова Зеленского о «высадке союзников на Украине» являются обычным призывом о военной помощи.
«Это фраза Зеленского мелкодушно провокационная, это фактически призыв о военной помощи. Это такая фигура речи, под которой стоит вся бедная фигура Зеленского, который никак не может упросить иностранные войска прибежать на Украину и победить Россию. Это еще одно доказательство, что Украина проигрывает, что её армия не может справиться с Россией», — добавил Виктор Баранец.
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Анастасия Бондарева