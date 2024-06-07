Штурм Часов Яра, битва за Волчанск и уничтожение ВСУ в Работино: Последние новости СВО

Фото: iStock/Александр Мельников
Российские бойцы пробиваются в Часов Яр и Волчанск, а также продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив село Ивановка на Купянском направлении. Тем временем в ночь на 7 июня ВКС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на утро 7 июня 2024 года приводит редакция «Радио 1».
Минувшей ночью армия России нанесла по военным объектам на Украине мощный комбинированный удар. Telegram-канал «Два майора» уточнил, что в первой половине ночи на территории Украины активно действовали порядка 100 БПЛА «Герань». После этого было применено ракетное вооружение со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Известно, что взрывы звучали на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске (Ильичёвске) и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.
Так в районе Черноморска была поражена радиолокационная станция и крупный ангар с техникой ВСУ. А в Киевской области после российской атаки загорелся объект инфраструктуры. Его тушат уже более шести часов. Для этого привлекли пожарный поезд.
Обстановка на харьковском участке фронта продолжает оставаться напряжённой, однако контролируемой российскими силами. ВС РФ прекратили быстрое наступление и перешли в активную оборону. ВСУ не оставляют попыток контратаковать, однако все эти действия успешно пресекаются российскими бойцами. Российская авиация, артиллерия и FPV-дроны уничтожают блиндажи и места укреплений противника, а также живую силу ВСУ.
В Волчанске идут тяжелые бои за территорию Агрегатного завода. ВСУ перебрасывают в район города мобилизованных, которые стараются быстро сдаться в российский плен. Однако там присутствует множество элитных отрядов украинской армии.
При этом «Два майора» пишут, что российские штурмовики смогли занять господствующие высоты в лесном массиве западнее села Зеленое. Однако враг предпринимает попытки контратаковать.
По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска взяли под свой контроль село Ивановка. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Оно находится к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город. Российские военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ закрепились севернее Ивановки на участке шириной до двух км и на глубину до одного км. Таким образом, за последние недели образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового.
Здесь армия России продолжает уничтожать позиции ВСУ севернее Работино, западнее Нестерянки, а также в Пятихатках, где работают расчеты тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Утром 7 июня противник начал активно обстреливать российские позиции артиллерией с применением кассетных боеприпасов. При этом российские бойцы наносят удары по подразделениям ВСУ из пушек 2А65 «Мста-Б». На один удар ВСУ приходится два российских, утверждают «Два майора».
Российские штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Одновременно с этим армия России пытается улучшить свои позиции с флангов. Утром 7 июня украинские боевики сообщили об ухудшении остановки в городе.
Тем временем украинские боевики обнаружили, что российские бойцы для скрытного передвижения вдоль канала Северский Донец — Донбасс используют огромную надземную трубу, чтобы выйти из южной части лесного массива в район микрорайона «Канал». В Часов Яре ВСУ несут большие потери, а армия России уничтожает всё новые резервы украинских боевиков.
Армия России приближается к Константиновке. Тем временем в Парасковиевке продолжается зачистка западных окраин от остатков подразделений ВСУ. То же самое происходит в Георгиевке.
Российские бойцы продвигаются к центру Красногоровки, ведут бои на подступах к Карловке, где уже есть тактические успехи. Также зафиксировано небольшое продвижение в районе Яснобродовки со стороны Уманского. Тяжёлые бои идут западнее Авдеевки в районе Сокола и на окраинах Новоалександровки.
ВС РФ сумели преодолеть реку Сухая Плотва и уже приступили к зачистке высот на востоке Раздоловки. Занятие данной высоты имеет важное стратегическое значение для выравнивания линии фронта и подготовки к штурму Северска. Предварительно, российские военные планируют подтянуть резервы по линии Переездное — Выемка и ликвидировать украинские укрепления для дальнейшего удара по селам Ивано-Дарьевка и Спорное.
Читайте также:
Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом
Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению
В Киевской области после ночной тревоги возник пожар на промышленном объекте
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Минувшей ночью армия России нанесла по военным объектам на Украине мощный комбинированный удар. Telegram-канал «Два майора» уточнил, что в первой половине ночи на территории Украины активно действовали порядка 100 БПЛА «Герань». После этого было применено ракетное вооружение со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Известно, что взрывы звучали на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске (Ильичёвске) и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.
Так в районе Черноморска была поражена радиолокационная станция и крупный ангар с техникой ВСУ. А в Киевской области после российской атаки загорелся объект инфраструктуры. Его тушат уже более шести часов. Для этого привлекли пожарный поезд.
Харьковское направление
Обстановка на харьковском участке фронта продолжает оставаться напряжённой, однако контролируемой российскими силами. ВС РФ прекратили быстрое наступление и перешли в активную оборону. ВСУ не оставляют попыток контратаковать, однако все эти действия успешно пресекаются российскими бойцами. Российская авиация, артиллерия и FPV-дроны уничтожают блиндажи и места укреплений противника, а также живую силу ВСУ.
В Волчанске идут тяжелые бои за территорию Агрегатного завода. ВСУ перебрасывают в район города мобилизованных, которые стараются быстро сдаться в российский плен. Однако там присутствует множество элитных отрядов украинской армии.
При этом «Два майора» пишут, что российские штурмовики смогли занять господствующие высоты в лесном массиве западнее села Зеленое. Однако враг предпринимает попытки контратаковать.
Купянское направление
По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска взяли под свой контроль село Ивановка. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Оно находится к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город. Российские военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ закрепились севернее Ивановки на участке шириной до двух км и на глубину до одного км. Таким образом, за последние недели образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового.
Запорожское направление
Здесь армия России продолжает уничтожать позиции ВСУ севернее Работино, западнее Нестерянки, а также в Пятихатках, где работают расчеты тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Утром 7 июня противник начал активно обстреливать российские позиции артиллерией с применением кассетных боеприпасов. При этом российские бойцы наносят удары по подразделениям ВСУ из пушек 2А65 «Мста-Б». На один удар ВСУ приходится два российских, утверждают «Два майора».
Часовоярское направление
Российские штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Одновременно с этим армия России пытается улучшить свои позиции с флангов. Утром 7 июня украинские боевики сообщили об ухудшении остановки в городе.
Тем временем украинские боевики обнаружили, что российские бойцы для скрытного передвижения вдоль канала Северский Донец — Донбасс используют огромную надземную трубу, чтобы выйти из южной части лесного массива в район микрорайона «Канал». В Часов Яре ВСУ несут большие потери, а армия России уничтожает всё новые резервы украинских боевиков.
Донецкое направление
Армия России приближается к Константиновке. Тем временем в Парасковиевке продолжается зачистка западных окраин от остатков подразделений ВСУ. То же самое происходит в Георгиевке.
Российские бойцы продвигаются к центру Красногоровки, ведут бои на подступах к Карловке, где уже есть тактические успехи. Также зафиксировано небольшое продвижение в районе Яснобродовки со стороны Уманского. Тяжёлые бои идут западнее Авдеевки в районе Сокола и на окраинах Новоалександровки.
Краснолиманское направление
ВС РФ сумели преодолеть реку Сухая Плотва и уже приступили к зачистке высот на востоке Раздоловки. Занятие данной высоты имеет важное стратегическое значение для выравнивания линии фронта и подготовки к штурму Северска. Предварительно, российские военные планируют подтянуть резервы по линии Переездное — Выемка и ликвидировать украинские укрепления для дальнейшего удара по селам Ивано-Дарьевка и Спорное.
Читайте также:
Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом
Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению
В Киевской области после ночной тревоги возник пожар на промышленном объекте
Элина Позднякова