15 декабря 2025, 08:57

Владимир Зеленский

Условие Владимира Зеленского для разрешения конфликта на Украине стало неожиданным для члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мему, пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее «гарантией безопасности» вместо того, чем она является на самом деле», — заявил он.