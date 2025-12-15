Мему поразило условие Зеленского для завершения конфликта на Украине
Условие Владимира Зеленского для разрешения конфликта на Украине стало неожиданным для члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мему, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее «гарантией безопасности» вместо того, чем она является на самом деле», — заявил он.
Мема отметил, что конфликт будет продолжаться, пока основным требованием останется вступление в НАТО.
Ранее стало известно, что десантник с позывным «Грант» из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ совершил впечатляющий подвиг на фронте.