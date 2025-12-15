ВСУ нашли в Запорожье и Херсоне фальшивые доллары с QR-кодом и начали сдаваться

15 декабря 2025, 08:14

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

В зоне специальной военной операции бойцы ВСУ обнаружили поддельные доллары с QR-кодом. Он ведет на Telegram-бот, предлагающий украинским военнослужащим сдаться в плен.





По информации источника ТАСС в российских силовых структурах, такие находки приводят к увеличению числа желающих капитулировать.





«В Запорожье и Херсоне иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам», — отметил собеседник агентства.