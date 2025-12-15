ВСУ нашли в Запорожье и Херсоне фальшивые доллары с QR-кодом и начали сдаваться
В зоне специальной военной операции бойцы ВСУ обнаружили поддельные доллары с QR-кодом. Он ведет на Telegram-бот, предлагающий украинским военнослужащим сдаться в плен.
По информации источника ТАСС в российских силовых структурах, такие находки приводят к увеличению числа желающих капитулировать.
«В Запорожье и Херсоне иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам», — отметил собеседник агентства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.