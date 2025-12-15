Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Москву
Собянин: над Москвой сбили три беспилотника ВСУ
Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас на местах падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Районы, в которых подавили дроны, не называются. Информация о пострадавших и разрушениях также не приводится.
«Силами ПВО Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву», — написал градоначальник.Напомним, Минобороны сообщало, что этой ночью над российскими регионами уничтожили 130 украинских БПЛА. Из них 15 перехватили в небе над столицей.