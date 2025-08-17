Сальдо: боевики ВСУ готовятся бежать из Херсона

17 августа 2025, 22:31

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к бегству из Херсона, для чего установили «антидроновые сети» для безопасного отхода. По его словам, любые фортификации противника носят лишь временный характер и служат только задержкой.