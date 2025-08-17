Сальдо: боевики ВСУ готовятся бежать из Херсона
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к бегству из Херсона, для чего установили «антидроновые сети» для безопасного отхода. По его словам, любые фортификации противника носят лишь временный характер и служат только задержкой.
Ранее Сальдо утверждал, что жители правобережной части области, находящейся под контролем Украины, устали и в первую очередь ждут «тишины и безопасности», рассчитывая не на западные обещания, а на «Россию — на нашу силу, терпение и готовность довести дело до конца».
В интервью ТАСС он также отметил, что встреча президентов Путина и Трампа на Аляске «показала реальную расстановку сил в мире» и выразил мнение, что Трамп может попытаться повлиять на Владимира Зеленского ради урегулирования конфликта.
Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года.
