Сальдо: в подконтрольной Киеву части Херсонщины надеются на выполнение задач СВО

16 августа 2025, 21:22

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что жители правобережной части региона, находящейся под контролем ВСУ, ждут мира и рассчитывают на выполнение Россией задач специальной военной операции.