Сальдо: в подконтрольной Киеву части Херсонщины надеются на выполнение задач СВО
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что жители правобережной части региона, находящейся под контролем ВСУ, ждут мира и рассчитывают на выполнение Россией задач специальной военной операции.
По его словам, люди устали и в первую очередь хотят «тишины и безопасности». Их надежды, подчеркнул Сальдо, связаны не с западными обещаниями, а с «Россией — с нашей силой, терпением и готовностью довести дело до конца».
Ранее он также отметил ТАСС, что встреча президентов Путина и Трампа на Аляске «показала реальную расстановку сил в мире» и выразил мнение, что Трамп может попытаться повлиять на Владимира Зеленского ради урегулирования конфликта на Украине.
Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года.
