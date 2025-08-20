Достижения.рф

Сальдо: бойцы ВС РФ сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на катерах в Крым
Фото: istockphoto/Kesu01

Российские военные сорвали попытку диверсионно‑разведывательной группы ВСУ переправиться на катерах в сторону Крыма, сообщил 20 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



По его словам, ночью в акватории Чёрного моря у берегов Херсонщины была замечена украинская ДРГ, направлявшаяся к Крымскому полуострову. Один из катеров, по данным Сальдо, был поражён российскими военнослужащими — для этого применили разведывательно‑ударный комплекс ZALA «Ланцет», и операция ВСУ была сорвана.

Ранее, 14 августа, Минобороны РФ сообщало, что расчётом барражирующего боеприпаса «Ланцет» 52‑й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ в Херсонской области была уничтожена военная техника ВСУ.

Тогда, как утверждалось, на правом берегу Днепра были поражены гаубица M777 и самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Никита Кротов

