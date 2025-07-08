МО РФ: ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
Российская армия ударила по объектам украинской газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса республики. Как доложили в Минобороны РФ, уничтожено 202 вражеских дрона.
«…Нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», — сказано в сводке Минобороны.В министерстве добавили, что в ударах были задействованы беспилотники, оперативно-тактическая авиация и артиллерия. Помимо этого, сбиты авиационные бомбы противника и снаряд HIMARS, резюмировали в МО РФ.
Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации республики продолжается с 24 февраля 2022 года.