Мэр Белгорода Демидов призвал жителей не публиковать фото и видео обстрелов

Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал жителей города не публиковать фото и видео с последствиями обстрелов в соцсети. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале.
Демидов также подчеркнул, что публикация фотографий и видеороликов, содержащих информацию о последствиях обстрелов со стороны Украины, приравнивается к преступлению и предательству.
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