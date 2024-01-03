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Мэр Белгорода Демидов призвал жителей не публиковать фото и видео обстрелов

03 января 2024, 11:22
Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал жителей города не публиковать фото и видео с последствиями обстрелов в соцсети. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, от действий граждан зависит их безопасность. Если они опубликуют такой контент, то должны быть готовы к разделению ответственности за дальнейшие прилёты и возможные трагические ситуации в том случае, если средства противовоздушной обороны не смогут справиться с атакой.

Демидов также подчеркнул, что публикация фотографий и видеороликов, содержащих информацию о последствиях обстрелов со стороны Украины, приравнивается к преступлению и предательству.

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Стало известно, что ждёт Зеленского за удар по Белгороду
Asia Times: обстрелы Белгорода станут смертельной раной Зеленского
03 января 2024, 11:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ударами по Белгороду президент Владимир Зеленский ухудшил положение Украины. Об этом сообщает издание Asia Times.
Отмечается, что нанося удары украинский президент пытается усилить поддержку западных союзников. Однако такие действия могут привести к обратному результату, поскольку Россия может наказать тех, кто поставлял ракеты, повлекшие гибель десятков россиян.

Такое развитие событий может привести к конфликту между Украиной и её союзниками, что повлечёт прекращение поставок вооружения ВСУ.

Издание подчёркивает, что отданный Зеленским приказ об обстреле Белгорода может стать для него смертельной раной.

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#россия
#белгород
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Мэр Белгорода Демидов: В городе обнаружены два неразорвавшихся снаряда
03 января 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В частном секторе Белгорода были обнаружены два неразорвавшихся снаряда ВСУ. Об этом сообщил глава городской администрации Валентин Демидов.
Накануне, 2 января, мэр уже писал в своём телеграм-канале о двух неразорвавшихся боеприпасах, найденных в городе. Оба они уже ликвидированы подрывниками на специальном полигоне. Сегодня в частных домовладениях были обнаружены ещё два снаряда. По словам Демидова, взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны РФ уже обезвредили один из них прямо на месте. Сейчас принимается решение по второму. Не исключено, что его придётся транспортировать на полигон для последующей деактивации.

Жителей близлежащих домов на всякий случай заблаговременно эвакуировали, а вокруг территории выставили оцепление. Отмечается, что люди уже начинают привыкать к почти фронтовой обстановке в городе. ВСУ продолжают обстреливать Белгород и область с раннего утра. По сообщению министерства обороны РФ, системы ПВО уже уничтожили шесть ракет системы «Точка-У» и столько же реактивных снарядов РСЗО «Ольха».

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Мэр Белгорода Демидов призвал жителей не публиковать фото и видео обстрелов
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#обстрел
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В МИД Польши призвали передать ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России
Глава МИД Польши Сикорский призвал передать ВСУ ракеты для ударов по РФ
03 января 2024, 11:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал поставить украинской армии ракеты большой дальности для нанесения «ударов по России». Пост такого содержания он опубликовал в соцсети X.
Он заявил, что необходимо принять ответные меры на последнее нападение ВС РФ на Украину. Для этого следует поставить стране ракеты большой дальности, с помощью которые можно уничтожить стартовые площадки и командные центры российской армии.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, украинские военные нанесли массированный удар по жилым районам Белгорода. Для обстрела они использовали особо опасные кассетные боеприпасы. В результате погибли 25 человек, среди которых пятеро детей. Ещё более ста получили ранения различной степени тяжести. Многие пострадавшие были перенаправлены в Москву, где за их жизни борются врачи.

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Губернатор Старовойт: Из-за атаки ВСУ в Курской области повреждена подстанция
03 января 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Железногорском районе Курской области в результате воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получила подстанция. В результате жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без электричества.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. Губернатор также добавил, что в настоящее время осуществляется подключение по аварийной схеме. Сотрудники экстренных служб уже выехали на место и производят ремонтно-восстановительные работы.

В самом Железногорске из-за скачка напряжения и последовавшего следом гидроудара произошёл прорыв теплотрассы. Без отопления остались жители 17-ти многоквартирных домов в одном из микрорайонов. Последствия террористической атаки устраняются. По поручению губернатора области на место выехал министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Александр Мулевин.

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Девочка получила ранение при обстреле ВСУ в Белгородской области
Гладков: при обстреле ВСУ села Солоти девочка получила осколочное ранение
03 января 2024, 10:54

Фото: iStock/Sasiistock

Девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате работы ПВО осколками снаряда ранило четырнадцатилетнюю девочку. Она получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оперативно оказали подростку помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее глава региона сообщал, что в результате очередного обстрела Белгорода украинскими военными, погиб мужчина, ещё пятеро человек получили ранения. Гибель жителями произошла из-за разрыва снаряда рядом с его автомобилем.

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Губернатор Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ
Гладков: ВСУ за утро два раза обстреляли Белгород, ситуация напряженная
03 января 2024, 09:59

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы Украины за утро 3 января обстреляли Белгород дважды. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он отметил, что ситуация в городе «продолжает оставаться напряженной».

«С утра было два обстрела. ПВО сработали», — написал глава региона.
Гладков также заявил, что совместно с заместителями, министрами и мэром города Валентином Демидовым планируется проведение подомового обхода, с целью оценки повреждений и старта восстановительных работ.

До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: Четверо российских бойцов двое суток успешно отражали атаки ВСУ
03 января 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Четверо военнослужащих Вооружённых сил РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки превосходящих сил противника. Подразделения ВСУ за это время не смогли продвинуться ни на метр.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудники пресс-службы российского оборонного ведомства уточнили, что в ходе боя четыре солдата из группировки «Восток» сумели захватить опорный пункт ВСУ, находящийся на тактически важном участке. Они укрепили блиндаж и окопы и удерживали позицию, несмотря на непрекращающиеся контратаки противника.

Один из бойцов по имени Дмитрий рассказал, что, опасаясь меткого огня российских военных, украинцы принялись «утюжить» их позиции при помощи беспилотников и миномётов. Но выбить россиян из опорного пункта они так и не смогли.

«Мы — русские пацаны, мы своих позиций не сдаём. Это тяжёлая работа, но мы же мужчины», — сказал солдат.

Позиция была удержана российскими бойцами, а позже к ним подошло подкрепление, после чего подразделения ВСУ отступили. За проявленное мужество в ходе сражения Дмитрий был награждён самой ценной солдатской медалью — «За отвагу».

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Бывший киевский чиновник Тука обвинил украинские СМИ в содействии уклонистам
03 января 2024, 08:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские власти и средства массовой информации не предприняли никаких шагов, чтобы мобилизация в стране прошла спокойно, без актов насилия. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
В интервью для YouTube-канала Newsroom он высказал недовольство и раздражение по поводу того, что абсолютное большинство журналистов, даже в государственных СМИ, обсуждая вопросы мобилизации, основное внимание уделяют не тому, как привлечь больше новобранцев в ряды ВСУ, а тому, какие существуют способы уклонения от воинской службы.

Не обошёл вниманием Тука и власти страны. По его мнению, информационной политике Киев не уделил должного внимания в самом начале конфликта, что и породило эффект нарастания проблем с мобилизацией в режиме «снежного кома». Как сказал экс-чиновник, украинцы слишком быстро «расслабили булки», поверив заявлениям Зеленского и его команды о скорой победе. Понятно, что такая пропаганда пошла только во вред, заключил бывший замминистра.

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МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метров
03 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Самолёты штурмовой авиации Военно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении с предельно малой высоты. В момент атаки штурмовики выходили из пике в 25 метрах над землёй.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В пресс-службе российского оборонного ведомства уточнили также, что удары наносились с помощью неуправляемых артиллерийских ракет С-8. Низкая высота и угол атаки, а также кабрирование (полёт самолёта с набором высоты и задранным выше линии горизонта носом) в момент запуска ракет обеспечили высокую точность наносимых ударов.

В Минобороны отметили, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все ранее намеченные цели были успешно поражены. Экипажи штурмовиков после завершения атаки выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и отправились на аэродром базирования. Боевой вылет завершился в штатном режиме.

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