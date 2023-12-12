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«Поля усеяны могилами»: ВСУ находятся в бедственном положении

Генерал ВСУ Кривонос: власти Киева игнорируют бедственное положение ВСУ
12 декабря 2023, 14:53
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Киевские власти не обращают внимание на бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами», — отметил он.

По его словам, киевские власти никак не помогают бойцам. А пока они воюют на линии боевого соприкосновения, в Киеве продолжается обычная жизнь. Для примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Кривонос отметил, что это выводит военных из себя. «Власть дразнит тигра, который может жестко ответить», - заключил украинский генерал в отставке.

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На Украине планируют увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ
12 декабря 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина вместе с союзниками задумались о «рискованных» вариантах финансирования ВСУ.
Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко, пишет Bloomberg.

В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет. 

Но все эти решения влекут за собой негативные последствия, говорит Марченко.

В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.

Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.
В планах Украины покрыть дефицит бюджета за счёт внешнего финансирования в размере более 40 млрд долларов. Но, как отметил Марченко, более двух третей финансирования ещё не подтвердили. 

«Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», —заявила главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.
С августа по октябрь 2023 года объём выделенной помощи Украине снизился до 2,11 миллиарда евро (-90% в годовом выражении). Его сократили до самого низкого уровня с февраля 2022 года на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. 

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Авиаперевозчик SAS поддержал Украину и убрал из меню напиток Nesquik
12 декабря 2023, 13:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Авиаперевозчик «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрал из бортового меню шоколадный напиток Nesquik.
Таким образом он продемонстрировал солидарность с Украиной, информирует норвежский телеканал TV2.

«Мы можем подтвердить, что мы убрали шоколадный напиток Nesquik из ассортимента бортового питания», –передают в сообщении.
По словам авиаперевозчика, это было сделано после того, как компания Nestlé оказалась в украинский список.

Ранее сообщалось, что Украина внесла в список «международных спонсоров войны» производителей PepsiCo и Mars. Причиной стало партнёрство с российской стороной.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.

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Песков: поддержка Украины со стороны Запада не может изменить ход спецоперации
12 декабря 2023, 12:49

Фото: iStock/Andrii Atanov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, «вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какого-то успеха на линии боевого соприкосновения». Песков подчеркнул, что и дальнейшая западная помощь не принесет каких-либо результатов в пользу Киева.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

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МВФ оценил сроки завершения украинского конфликта
МВФ заложил в негативный прогноз «сворачивание» конфликта на Украине в 2025-м
12 декабря 2023, 12:31

Фото: iStock/ffikretow

Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что согласно базовому сценарию противостояние завершится в следующем году. Как стало известно, МВФ разработал для Украины и ее экономики три сценария, включая позитивный.

По позитивному сценарию Украину ожидают высокие финансовые, миграционный приток и рост производительности. При таком стечение обстоятельств рост украинского ВВП может составить до десять процентов через два года. В этом году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента.

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#ввп
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Зеленский раскрыл численность сухопутных войск Украины
Зеленский заявил, что в сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных
12 декабря 2023, 12:29

Фото: Сайт Кремля

Численность сухопутных войск Вооруженных сил Украины составляет более 600 тысяч солдат. Такое число озвучил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Сухопутные войска Украины. Около 600 тысяч воинов разных родов войск», — написал глава Украины.
В январе 2022 года, как писали украинские СМИ, численность Сухопутных войск не превышала 250 тысяч человек. Сухопутные войска являются самым крупным видом ВСУ. В него входят противовоздушная оборона, механизированные бригады, артиллерия войска связи и другие подразделения.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал паниковать из-за возможной остановки поддержки страны со стороны США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Американские военные предложили Украине начать переговоры с РФ через год
12 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Некоторые военные США предложили Украине сосредоточиться на том, чтобы удержать территорий.
А к концу 2024 года сохранить возможность начать мирные переговоры с РФ, пишет газета The New York Times. 

Сообщается, что американские военные хотят, чтобы украинская сторона нарастила производство оружия в течение 2024 года. Такая стратегия, по предположениям, может создать достаточно убедительную угрозу для РФ. Таким образом Москва сможет рассмотреть вероятность участия в серьёзных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

Ранее на встрече с руководством оборонных компаний СГА президент Украины Владимир Зеленский сказал, что военно-промышленный комплекс Украины способен нарастить объёмы производства боеприпасов и техники. При этом уточнил, что требуется поддержка со стороны мощных американских компаний.

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Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
12 декабря 2023, 10:33

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы РФ сильно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом Балицкий написал в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что регулярно контактирует с российскими подразделениями на запорожском направлении. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако военнослужащие ВС РФ «продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.

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Новости СВО: где активизировались ВС РФ, что намерены использовать в бою ВСУ
12 декабря 2023, 10:16

Фото: istock/dr_evil

Украинские военные сдерживают наступление ВС РФ на нескольких участках фронта, несмотря на значительные потери. Также противник стягивает резервы и готовится к новым атакам российских бойцов. Редакция «Радио 1» расскажет, где идут ожесточенные бои, и на каких направлениях возобновили наступление ВС РФ.

Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ


Несколько опорных пунктов ВСУ уничтожены под Донецком. Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин. По его словам, речь идет о мощных позициях противника, которые располагались на нескольких участках фронта на указанном направлении.
Гагин отметил, что в результате массированной атаки, ВСУ были вынуждены отступить. В течение нескольких дней количество погибших бойцов Вооруженных сил Украины достигло нескольких десятков, заключил советник главы ДНР.

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Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Харьковской области Украины прозвучали взрывы, передает «24 канал». Также звуки взрывов слышны в Днепропетровске. В настоящее время информации о разрушениях нет. Власти страны не комментировали произошедшее.


ВС РФ уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ под Красным Лиманом


Группировка «Центр» российских войск зафиксировала перемещение бригады противника на Краснолиманском направлении и пошла в атаку. В результате боестолкновения, более 50 бойцов ВСУ были уничтожены.  

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска


Два взвода пехоты противника были уничтожены костромскими десантниками вблизи Артёмовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные вели огонь из САУ 2С31.

СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ


Киевские власти готовят провокацию против ВС РФ с применением отравляющих веществ. Об этом заявил руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости. По его словам, офис президента Украины координирует работу СБУ по подготовке к антироссийской провокации. Для осуществления операции, Киев уже закупил в Германии партию химикатов, рассказал Кириллов.  

Последние новости СВО


Российские военные возобновили наступление на Авдеевском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом. Противник пытается сдержать наступление ВС РФ, несмотря на значительные потери.

В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции

Ситуация на Лиманском направлении по-прежнему напряженная. ВСУ перебрасывают резервы в Макеевку с целью подготовки к возможному наступлению российских бойцов.

По информации портала, минувшей ночью ВС РФ совершили серию атак на объекты военной инфраструктуры противника, информации о разрушениях в настоящее время нет.

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Секретарь СНБО Украины Данилов: надежды на контрнаступление ВСУ не оправдались
12 декабря 2023, 09:41

Фото: istock / Tomas Ragina

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

«Надежды были, но они не оправдались», — передает слова Данилова корпорация.
Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив. 

Помимо этого, Данилов назвал ошибкой Украины ее избыточный оптимизм в специальной военной операции. По словам секретаря, медленная поставка помощи Украине со стороны США нельзя назвать трагедией. Но он надеется, что страна получит хоть какое-то военное финансирование.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план финансовой помощи Украине за счёт активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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