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Киевские власти не обращают внимание на бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами», — отметил он.
По его словам, киевские власти никак не помогают бойцам. А пока они воюют на линии боевого соприкосновения, в Киеве продолжается обычная жизнь. Для примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Кривонос отметил, что это выводит военных из себя. «Власть дразнит тигра, который может жестко ответить», - заключил украинский генерал в отставке.
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