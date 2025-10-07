Мэр Енакиево Захаров: ВСУ используют беспилотники с двигателем от «Жигулей»

07 октября 2025, 04:36

Мэр Енакиево Захаров рассказал о беспилотниках ВСУ с автомобильным двигателем

Фото: istockphoto / sommersby

Вооруженные силы Украины (ВСУ) модернизируют свои беспилотники самолетного типа для удара по прифронтовым городам. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Енакиево Сергей Захаров.





Воздушные цели, как утверждает чиновник, становятся намного крупнее. По его словам, в одном из украинских беспилотников был двигатель весом порядка 300 кг, схожий по размеру с мотором от автомобиля «Жигули».





«Снаряд самолетного типа, где крыло, два - два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают», — подчеркнул Захаров.