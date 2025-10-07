На Украине создали секретные генераторы для борьбы с блэкаутами
Компания ДТЭК реализовала инициативу по созданию сети крупных американских аккумуляторных хранилищ электроэнергии на территории Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Местонахождение энергетических объектов держится в секрете, хотя известно, что шесть точек расположены в Киеве и Днепропетровской области. Общая мощность установленных станций составляет 200 МВт, что позволит обеспечить энергоснабжение примерно полумиллиона домохозяйств в условиях перебоев с основными источниками питания. Емкости батарей рассчитаны на стабильную работу в течение двух часов.
Аккумуляторные блоки изготовлены американской стороной, инвестиции в проект составили порядка $140 млн.
