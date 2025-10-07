Достижения.рф

На Украине создали секретные генераторы для борьбы с блэкаутами

WSJ: США разработали для Украины аккумуляторные сети на случай блэкаутов

Компания ДТЭК реализовала инициативу по созданию сети крупных американских аккумуляторных хранилищ электроэнергии на территории Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Местонахождение энергетических объектов держится в секрете, хотя известно, что шесть точек расположены в Киеве и Днепропетровской области. Общая мощность установленных станций составляет 200 МВт, что позволит обеспечить энергоснабжение примерно полумиллиона домохозяйств в условиях перебоев с основными источниками питания. Емкости батарей рассчитаны на стабильную работу в течение двух часов.

Аккумуляторные блоки изготовлены американской стороной, инвестиции в проект составили порядка $140 млн.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0