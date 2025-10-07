На Украине создали секретные генераторы для борьбы с блэкаутами

07 октября 2025, 02:41

WSJ: США разработали для Украины аккумуляторные сети на случай блэкаутов

Компания ДТЭК реализовала инициативу по созданию сети крупных американских аккумуляторных хранилищ электроэнергии на территории Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.