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На Херсонском направлении фронта возвели «подземный город»

«Подземный город» для военнослужащих РФ возвели на Херсонском направлении
29 сентября 2024, 08:51
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Специалисты материально-технического обеспечения российской группировки войск «Днепр» создали уникальный «подземный город» на Херсонском направлении для проживания и отдыха бойцов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.


Отмечается, что в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал, прачечная, ремонтная мастерская для одежды и даже парикмахерская. Согласно информации российского военного ведомство, жилое помещение оборудовано печками и элементами связи.

В оборонном ведомстве отметили, что жилые блиндажи вместительные, оборудованы печками, а также внешней и внутренней связью. Общая протяженность переходов и траншей «подземного города» составляет более 4 км. Утверждается, что при создании «города» специалисты постарались создать такие условия, чтобы бойцы ВС России могли на некоторое время отвлечься от военных будней.

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Мэр Энергодара назвал цель ударов ВСУ по городу
Мэр Сеновоз: удары ВСУ по Энергодару преследуют террористическую цель
29 сентября 2024, 09:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Атаки украинских боевиков на Энергодар преследуют «террористическую цель», утверждает мэр города Эдуард Сеновоз. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По его словам, ВСУ стремятся сделать жизнь в городе невыносимой. Сеновоз подчеркнул, что украинские войска бьют по инфраструктурным объектам, чтобы нарушить подачу электричества и водоснабжения в преддверии холодов.

Пока городским властям удается ликвидировать последствия атак и жители Энергодара не испытывают нужды в продуктах и медикаментах, заключил градоначальник.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Житель Новогродовки: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города
29 сентября 2024, 08:17

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободили ВС РФ. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости один из местных жителей, эвакуированный российскими бойцами.
По его словам, те, кто поддерживал Киев, покинули город задолго до активных военных действий. Оставшиеся граждане не хотели выезжать на украинскую сторону и скрывались от эвакуации.

Житель Новогродовки пояснил, что местные власти буквально искали людей по подвалам. Представители киевского режима разлучали семьи, насильно вывозя из города детей. Получалось так, что мать вынуждена была ехать на украинскую территорию за ребенком, в то время как отец оставался в Новогродовке, добавил собеседник агентства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ
29 сентября 2024, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО за прошлую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 67 дронов были перехвачены и ликвидированы над территорией Волгоградской области, по 17 беспилотников – над Белгородской и над Воронежской областями. По данным российского военного ведомства, 18 БПЛА уничтожили – над Ростовской областью, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три вражеских аппарата над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
Лавров: участие Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира» показалось странным
29 сентября 2024, 07:35

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие Франции и Швейцарии во встрече группы «Друзья мира», которая создавалась по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Франция является членом Североатлантического альянса, а Швейцарию уже давно нельзя назвать нейтральной. Согласно мнению российского политика, оба государства рьяно выступают за Украину и требуют ее «победы» над РФ.

Дипломат подчеркнул, что при этом Париж также поставляет Киеву ракеты и дальнобойное оружие. Лавров добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так вышло. По его словам, и Швейцария, и Франция «очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей».

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Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ
ГУР МО Украины заявило об убийстве полковника ВС РФ Коломейцева в Подмосковье
29 сентября 2024, 07:19

Фото: iStock/Diy13

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Согласно данным украинской разведки, Коломейцев якобы погиб в подмосковной Коломне. Уточняется, что российский полковник готовил специалистов по использованию дронов.

Алексей Коломейцев — руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. В настоящее время российское оборонное ведомство не комментировало эту информацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
#минобороны рф
#россия
#украина
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В Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс
Гусев: в Воронеже падающий дрон попал в жилой комплекс, возник пожар
29 сентября 2024, 07:08

Фото: iStock/Oselote

В Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых беспилотников. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Гусев сообщил, что на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, там возник пожар. К этому часу его уже удалось локализовать.

Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части Воронежа. Также несколько сбитых вражеских дронов горят на земле на окраинах города и за его пределами. По словам Гусева, крыша одного из зданий получила повреждения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье

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#крыша
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#удар
#воронеж
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Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ми-28НМ нейтрализовал живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области
29 сентября 2024, 05:47

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиаудары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

После выполнения задания экипаж вернулся в точку взлета.

Ранее Апти Алаудинов, помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и руководитель спецназа «Ахмат», сообщил об уничтожении группы пехотинцев ВСУ, пытавшихся занять позиции в нескольких районах. В Суджанском районе бойцы спецназа сбили несколько беспилотников, а также уничтожили автомобиль и артиллерийское оборудование противника.

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ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
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#минобороны рф
#всу
#курская область
#украина
#вс рф
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Житель Новогродовки рассказал о помощи российских штурмовиков с эвакуацией
Житель Новогродовки: штурмовики ВС РФ были строгими, но добродушными
29 сентября 2024, 04:14

Фото: iStock/zim286

Российские штурмовики, освободившие село Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), помогли эвакуировать мирных жителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал местный житель Игорь.
По его словам, солдаты были строгими, но в то же время душевными.

«Все у них было как надо, по регламенту. (...) Спасать нас зашли лучшие ребята», – подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты вели себя по-другому. По словам Игоря, они оскорбляли местное население, стреляли и бросали гранаты.

О том, что Новогродовка перешла под контроль Вооруженных сил России (ВС), стало известно в августе. Тогда же российские войска, по некоторым данным, заняли села Мемрик и Калиново на покровском направлении ДНР.

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#всу
#украина
#россия
#эвакуация
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В США назвали невозможным наступление ВСУ
Профессор Миршмайер: ВСУ больше не имеет возможности оказывать сопротивление
29 сентября 2024, 03:27

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перейти в наступление из-за глобального превосходства российских сил. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршмайер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он выразил сомнение в том, что украинская армия сможет защитить себя.

«Баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России», – подчеркнул политолог.

По его словам, это доминирование будет и дальше укрепляться.

Миршмайер также отметил, что в некоторых регионах соотношение личного состава составляет 8:1 в пользу России. По его словам, это подтверждается данными из различных отчетов.

«Соотношение артиллерии десять к одному. (…) Вам конец!» – подвел итоги профессор.

Ранее профессор Миршмайер заявил, что США осознают, что Россия побеждает в украинском конфликте.

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#всу
#украина
#россия
#вс рф
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