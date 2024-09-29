На Херсонском направлении фронта возвели «подземный город»

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Специалисты материально-технического обеспечения российской группировки войск «Днепр» создали уникальный «подземный город» на Херсонском направлении для проживания и отдыха бойцов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Отмечается, что в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал, прачечная, ремонтная мастерская для одежды и даже парикмахерская. Согласно информации российского военного ведомство, жилое помещение оборудовано печками и элементами связи.
В оборонном ведомстве отметили, что жилые блиндажи вместительные, оборудованы печками, а также внешней и внутренней связью. Общая протяженность переходов и траншей «подземного города» составляет более 4 км. Утверждается, что при создании «города» специалисты постарались создать такие условия, чтобы бойцы ВС России могли на некоторое время отвлечься от военных будней.
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Екатерина Коршунова