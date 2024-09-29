Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ

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Российские силы ПВО за прошлую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 67 дронов были перехвачены и ликвидированы над территорией Волгоградской области, по 17 беспилотников – над Белгородской и над Воронежской областями. По данным российского военного ведомства, 18 БПЛА уничтожили – над Ростовской областью, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три вражеских аппарата над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что в Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова