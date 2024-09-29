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Вооруженные силы Украины насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободили ВС РФ. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости один из местных жителей, эвакуированный российскими бойцами.
По его словам, те, кто поддерживал Киев, покинули город задолго до активных военных действий. Оставшиеся граждане не хотели выезжать на украинскую сторону и скрывались от эвакуации.
Житель Новогродовки пояснил, что местные власти буквально искали людей по подвалам. Представители киевского режима разлучали семьи, насильно вывозя из города детей. Получалось так, что мать вынуждена была ехать на украинскую территорию за ребенком, в то время как отец оставался в Новогродовке, добавил собеседник агентства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Житель Новогродовки пояснил, что местные власти буквально искали людей по подвалам. Представители киевского режима разлучали семьи, насильно вывозя из города детей. Получалось так, что мать вынуждена была ехать на украинскую территорию за ребенком, в то время как отец оставался в Новогродовке, добавил собеседник агентства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова