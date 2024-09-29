Житель Новогродовки: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие Франции и Швейцарии во встрече группы «Друзья мира», которая создавалась по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным. Об этом пишет РИА Новости.