Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью

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Российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Об этом проинформировало Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что малый воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что жителей поселка Чурилово в Челябинске испугали горящие обломки, которые падали с неба около Копейска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что жителей поселка Чурилово в Челябинске испугали горящие обломки, которые падали с неба около Копейска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова