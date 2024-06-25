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Танковый тягач Украины MAN HX81, на котором был танк Т-64, по ошибке приехал на позиции ВС РФ. Как сообщила «Российская газета», экипаж поздно понял, что ошибся. Российские солдаты, по их словам, удивились, когда возле них оказался противник.
Все произошло в районе Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы ВС РФ сожгли украинскую технику. Один человек уничтожен, второй сам сдался в плен.
Ранее сообщалось, что бывший боевик ВСУ подал документы, чтобы получить российское гражданство.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство России предлагает киевскому режиму мирные переговоры, однако там не идут на контакт. Конечная цель спецоперации — демилитаризация м денацификация Украины.
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Ранее сообщалось, что бывший боевик ВСУ подал документы, чтобы получить российское гражданство.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство России предлагает киевскому режиму мирные переговоры, однако там не идут на контакт. Конечная цель спецоперации — демилитаризация м денацификация Украины.
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Никита Кротов