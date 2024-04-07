Мэр Харькова рассказал о масштабных разрушениях энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым и министром внутренних дел Игорем Клименко, в ходе которого были обсуждены удары российской стороны по Харькову и восточным регионам Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.