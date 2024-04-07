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Мэр Харькова рассказал о масштабных разрушениях энергосистемы

Мэр Харькова Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
07 апреля 2024, 16:47

Энергосистема Харькова была серьезно повреждена в результате ударов со стороны Вооруженных сил России.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов сообщил в ходе всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что хотя критическая инфраструктура восстановлена, поставка электричества в жилые дома осуществляется по графику, который не всегда может быть соблюден из-за недостатка напряжения.



Терехов также добавил, что в городе частично возобновлена работа электротранспорта: метрополитен функционирует с интервалом в 20 минут, сокращаясь до 10–12 минут в часы пик.

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Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
07 апреля 2024, 17:06

Если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна, по словам президента Владимира Зеленского, столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией.
Об этом Зеленский заявил в ходе онлайн-диалога с иностранными актерами, музыкантами, учеными и бизнесменами, которые собирали средства для помощи Киеву.

Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале украинского лидера. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Конгресса Украине будет сложно не только выиграть войну, но даже удержать свои позиции на передовой линии.

Ранее он также заявлял, что украинские вооруженные силы будут вынуждены отступать, если США не предоставят им необходимую военную помощь.

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В ГУР Украины пригрозили расширить географию ударов по российским НПЗ
Представитель ГУР Украины Юнусов: география ударов по российским НПЗ расширится
07 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Photofex

Диверсии на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) стали эффективным способом нанесения ущерба энергетической инфраструктуре России, поэтому Украина планирует расширить географию таких атак.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юнусов пригрозил продолжить удары по российским энергетическим объектам.

«Ущерб там вполне закономерен. И география этих атак тоже будет расширяться», — отметил он, подчеркнув, что в Украине НПЗ рассматривают как военные объекты.
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Глава МИД Украины Кулеба: Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ
07 апреля 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Российские авиационные бомбы наносят большой урон и регулярно уничтожают позиции ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью изданию The Financial Times глава украинского МИД признал, что атаки российских войск с использованием авиабомб происходят массово и регулярно. По словам Кулебы, от этих снарядов невозможно укрыться, так как тяжёлые боеприпасы типа ФАБ-500 легко разрушают блиндажи в несколько накатов. Поэтому единственным способом защититься от этого оружия является сбить бомбардировщик, что совсем непросто сделать, заключил министр.

Военно-космические силы России активно применяют в зоне спецоперации авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволяет российским самолётам наносить удары по укреплениям ВСУ, не попадая под огонь систем ПВО противника.

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NZZ назвал четыре сценария участия армии Франции в конфликте на Украине
07 апреля 2024, 15:26

Фото: iStock/e-crow

По мнению авторов швейцарского издания NZZ, существует четыре вероятных сценария в случае применения в конфликте на Украине французский войск.
Первым смоделированным изданием сценарием стало размещение контингента в северной части Киева, чтобы «предотвратить вторжение из Белоруссии».

«При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на восточный и южный фронт», — пишет NZZ.

Втором вариантом авторы назвали развитие событий, когда войска Франции выступят резервами на Запорожском направлении, чтобы предотвратить прорыв ВС России.

Согласно третьему варианту, французских военных разместят севернее Одессы и попытаются повысить безопасность ключевого морского порта.

Четвертым вариантом стало возможное размещение войск в Молдавии.

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#сво
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Зеленский пригрозил России конкретным ударом
Зеленский пригрозил России конкретным ударом после совещания с СБУ и ГУР
07 апреля 2024, 15:02

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым и министром внутренних дел Игорем Клименко, в ходе которого были обсуждены удары российской стороны по Харькову и восточным регионам Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам главы государства, они обсудили «конкретный ответ» на эти обстрелы.

«Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый», — говорится в публикации.

Зеленский добавил, что обсудил с главкомом ВСУ Сырским текущую ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.

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#удар
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На Украине назвали сроки российского наступления
Буданов: Россия начнет наступление в конце весны или в начале лета
07 апреля 2024, 15:01

В конце весны или в начале лета 2024 года Россия планирует начать масштабное наступление на украинские позиции.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью немецкому телеканалу ARD. Он указал не только примерные сроки, но и основные направления атаки Вооруженных сил РФ.

«Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донбасса. Они продвинутся немного ближе к населенному пункту Часов Яр, а также двинутся в сторону города Покровска», - отметил Буданов.
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ВСУ ударили с помощью дрона по машине Каховского территориального избиркома
07 апреля 2024, 14:39

Фото: istockphoto/NatureNow

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль Каховской территориальной избирательной комиссии. Для этого они использовали ударный беспилотник.
Украинцы с помощью дрона подорвали автомобили председателя Каховской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и ещё одного сотрудника, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Каховской ТИК. К счастью, никто из них не пострадал. Что касается машин, то они ремонту не подлежат, так как превратились в металлолом.

В сообщении отмечается, что украинские боевики продолжают пытаться запугивать жителей Херсонской области и мстить за отлично организованную и проведённую избирательную кампанию. Сотрудники ТИК назвали террор и угрозы методами морально убогих людей, лишённых человеческого достоинства. Сотрудники избирательной системы не поддадутся на провокации и не испугаются угроз, также указано в сообщении Каховской ТИК.

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#выборы
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#дрон
#автомобиль
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Командир ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировал вступление в спецназ «Ахмат»
Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»
07 апреля 2024, 13:43

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командир ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Аудиозапись опубликована в телеграм-канале «Канал специального назначения».
Военнослужащий с позывным «Ратибор» рассказал, что порядки и команда остаются после присоединения к «Ахмату» прежними.

Он отметил, что все будет также, как было прежде в ЧВК.

Ранее о вступлении в подразделения «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, к полку присоединились более трех тысяч бойцов.

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#рамзан кадыров
#вагнер
#чвк
#сво
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В зоне СВО впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow
07 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/ovbelov

В зоне СВО был впервые применен морской российский комплекс ПВО «Панцирь-М». Он успешно поразил англо-французскую крылатую ракету «Storm Shadow». Об этом заявил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда плюс».
По его словам, комплекс продемонстрировал высокую эффективность.

Рязанцев отметил, что Storm Shadow активно используют украинские военные, однако «Панцирь-М» способен противостоять угрозе.

Ранее Рязанцев рассказал о доработке ракеты ОТРК «Искандер». По его словам, улучшения в вооружение внесены с учетом опыта СВО.

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