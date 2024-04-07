Мэр Харькова рассказал о масштабных разрушениях энергосистемы

Энергосистема Харькова была серьезно повреждена в результате ударов со стороны Вооруженных сил России.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов сообщил в ходе всеукраинского телемарафона.
Он отметил, что хотя критическая инфраструктура восстановлена, поставка электричества в жилые дома осуществляется по графику, который не всегда может быть соблюден из-за недостатка напряжения.
Терехов также добавил, что в городе частично возобновлена работа электротранспорта: метрополитен функционирует с интервалом в 20 минут, сокращаясь до 10–12 минут в часы пик.
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Он отметил, что хотя критическая инфраструктура восстановлена, поставка электричества в жилые дома осуществляется по графику, который не всегда может быть соблюден из-за недостатка напряжения.
Терехов также добавил, что в городе частично возобновлена работа электротранспорта: метрополитен функционирует с интервалом в 20 минут, сокращаясь до 10–12 минут в часы пик.
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Артем Кузьмин