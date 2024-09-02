В Верховной раде испугались серии катастроф после потери Красноармейска

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В случае утери ВСУ Красноармейска (украинское название – Покровск), не произойдёт однозначного обвала фронта. Об этом заявил секретарь верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что это может привести к «серии катастроф» и поражению ВСУ.
Никакой катастрофы в случае потери Красноармейска со стопроцентной вероятностью не произойдёт. Однако теперь важно сделать так, чтобы это не привело серии катастроф, повлекших за собой дальнейшие поражения, оговорившись заявил депутат в беседе с NV.
Ранее в Верховной раде заявили, что ситуация под Красноармейском катастрофическая. Там была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.
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