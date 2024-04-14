Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове

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ВС РФ нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет издание РИА Новости.
Он рассказал, что по информации агентуры, минувшей ночью российская армия «Геранями» нанесла удар по ж/д станции «Лосево» в Харькове. В результате атаки в городе и области были замечены перебои с электричеством.
Прежде о взрывах в Харькове и объявлении воздушной тревоги в регионе сообщал украинский телеканал «Общественное».
Минувшей ночью ВСУ выпустили 10 дронов на территорию Краснодарского края. Все беспилотники были уничтожены системой ПВО. Также сообщалось о перехвате пяти дронов над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
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Прежде о взрывах в Харькове и объявлении воздушной тревоги в регионе сообщал украинский телеканал «Общественное».
Минувшей ночью ВСУ выпустили 10 дронов на территорию Краснодарского края. Все беспилотники были уничтожены системой ПВО. Также сообщалось о перехвате пяти дронов над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
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Анастасия Хохлова