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Мэр Харькова Терехов заявил, что не видит повода для эвакуации горожан

Мэр Харькова Терехов не видит повода для эвакуации жителей города
01 апреля 2024, 17:41
Фото: iStock/Andrey Orekhov

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока не видит необходимости в эвакуации жителей города. Об этом он сообщил изданию LIGA.
Он отметил, что эвакуация осуществляется в области, где идут активные боевые действия. Всех людей перевозят в Харьков. В настоящее время в городе насчитывается 1,3 миллиона жителей, в эвакуации которых пока нет необходимости.

По словам Терехова, за разговорами об эвакуации якобы стоят российские специалисты по информационно-психологическим операциям.


Ранее мэр города сообщил о крайне тяжёлой ситуации для энергетической отрасли из-за постоянных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Харькова.

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ВС РФ ударили по аэропорту в Кривом Роге, который могли использовать ВВС Украины
Подполье: ВС РФ нанесли удары по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге
01 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, который, по неподтверждённым данным, могли использоваться ВВС Украины. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что удар по аэропорту Лозоватка был нанесён в 16:45. Сообщается о взрыве с повторной детонацией. В течение сегодняшнего дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, также были замечены несколько самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили очередной танк Abrams, поставленный Украине её западными партнёрами. В ходе атаки на Авдеевском направлении ВС РФ также ликвидировали до 295 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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#удар
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В парке Серпухова прошла акция в поддержку участников СВО
01 апреля 2024, 18:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Парк имени Олега Степанова стал центром поддержки участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Благотворительный забег «Бежим для Победы» объединил сотни неравнодушных жителей. Взрослые и дети проходили дистанции от 500 до 3 тыс. м. В забеге приняли участие бойцы спецоперации и ребята из ДНР. Лидеров и призёров в гонке не было. В рамках масштабного забега серпуховичи могли помочь в плетении маскировочных сетей, написать письма защитникам, осмотреть выставку оружия и экипировки, попробовать кашу из полевой кухни», – говорится в сообщении.
По инициативе общественной организации «Русичи» и партии «Единая Россия» возобновил работу выездной мобильный пункт приёма гуманитарной помощи. Средства, вырученные со стартовых взносов, будут пожертвованы в фонд «Добрыня» и направлены на закупку всего необходимого для военных.

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Минобороны: ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
01 апреля 2024, 17:14

Фото: iStock/e-crow

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что атака была пресечена сегодня, 1 апреля, около 16:00 мск. По информации военного ведомства, все цели уничтожены.

Ранее сообщалось, что очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ применят новейшую артиллерию «Лотос» для прорыва украинской обороны
01 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска применят в зоне СВО новейшую самоходную артиллерию САО 2С42 «Лотос» для прорыва украинской обороны. Об этом сообщает издание Interia.
Отмечается, что начало использования ВС РФ самоходного артиллерийского орудия ознаменует наступление тяжёлых времен для ВСУ. Это вооружение прошло испытания всего четыре года назад, но сейчас оно уже готово к поступлению в зону боевых действий.

Самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая способна запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.

Также новое оружие можно будет десантировать с воздуха с помощью парашюта и использовать для перемещения по поверхности воды.

У САО 2С42 «Лотос» увеличенный боекомплект, по сравнению с оружием прошлого поколения «Нона».

Вес самоходки не превышает 18 тонн, она может развивать скорость до 70 километров в час.

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Офицер ВСУ отправится на фронт после видео, где он занимается сексом на работе
01 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после публикации видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Запад».
В ВСУ ранее попытались оправдаться за видео, заявив, что его якобы распространили «враги». Видео из кабинета Ярмошевича публикует Telegram-канал RT.



При этом украинское командование не имеет к любвеобильному военному претензий по выполнению поставленных задач. В настоящее время выясняются обстоятельства установки записывающих устройств в его кабинете.

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Армии России удалось захватить два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
01 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ северо-западнее села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска на ореховском направлении, северо-западнее Вербового, захватили два опорных пункта противника», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что украинские военные начали минировать территории с помощью дронов «Баба Яга», при этом российская авиация выпускает авиабомбы по позициям ВСУ у Орехова. Рогов уточнил, что удары приходятся по объектам логистики армии Украины.

Ранее Рогов также сообщал, что российские военные взорвали мост в городе Гуляйполе в Запорожской области, по которому снабжались подразделения ВСУ. По его словам, удар по важному для ВСУ мосту был нанесён авиацией 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторами БПЛА группировки «Восток». Мост восстановлению не подлежит.

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СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
СБ Украины возбудила уголовное дело в отношении главреда RT Маргариты Симоньян
01 апреля 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Главреда RT обвиняют по нескольким статьям УК Украины: о призыве к геноциду украинского населения, пропаганде военных действий и отрицании территориальной целостности государства. В ведомстве напомнили, что в марте прошлого года Симоньян якобы сообщали о подозрении в вышеуказанной деятельности.

В сообщении СБУ отмечается, что ведомство продолжает использовать комплексные меры по привлечению Симоньян к ответственности.

Напомним, 25 августа 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян, о котором рассказала в середине июля Федеральная служба безопасности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Боец Саид, которому пленный ВСУ носил воду, рассказал о своём состоянии
01 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российский боец Саид, которому пленный украинский военный три дня носил воду, перенёс операцию и сейчас находится в госпитале.
«Своё, наверное, отвоевал уже. Хочется детей воспитывать, смотреть, как они растут. Но если скажут снова ехать на передовую — поеду», — поделился в беседе с RT собеседник.

До этого собеседник «Царьграда» прокомментировал уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» в Харьковской области.

«Все целеуказания и наводка оружия осуществляются в координации со спутниками НАТО. Пентагон, который трепетно относится к теме собственной безопасности, очень обеспокоен вероятностью утечки программного обеспечения «Пэтриотов» к русским», — приводит издание слова источника.

Ранее стало известно, что Армия России нанесла мощный удар по пункту дислокации иностранных наёмников в районе Харькова.

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#сво
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#пентагон
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Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наёмников в районе Харькова
Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наёмников у Харькова
01 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/aapsky

Армия России нанесла мощный удар по пункту дислокации иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что армия России нанесла групповой удар, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию. Удалось ликвидировать украинский радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления, а также две пусковые установки ЗРК С-300.

«Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.

Также в ведомстве добавили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-27 в районе посёлка Райское в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.

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