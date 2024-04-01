Мэр Харькова Терехов заявил, что не видит повода для эвакуации горожан

Фото: iStock/Andrey Orekhov
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока не видит необходимости в эвакуации жителей города. Об этом он сообщил изданию LIGA.
Он отметил, что эвакуация осуществляется в области, где идут активные боевые действия. Всех людей перевозят в Харьков. В настоящее время в городе насчитывается 1,3 миллиона жителей, в эвакуации которых пока нет необходимости.
По словам Терехова, за разговорами об эвакуации якобы стоят российские специалисты по информационно-психологическим операциям.
Ранее мэр города сообщил о крайне тяжёлой ситуации для энергетической отрасли из-за постоянных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Харькова.
Читайте также:
В Харькове сообщили о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры
Харьков остался без света после ударов ВС РФ по стратегическим объектам
Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины
По словам Терехова, за разговорами об эвакуации якобы стоят российские специалисты по информационно-психологическим операциям.
Читайте также:
В Харькове сообщили о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры
Харьков остался без света после ударов ВС РФ по стратегическим объектам
Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины
Анастасия Чинкова