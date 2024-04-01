В Харькове сообщили о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры

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Почти вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова разрушена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «Лига».
24 марта Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. В настоящее время сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны.
Глава города подчеркнул, что сейчас ситуация для энергетической отрасли Харькова крайне тяжёлая.
Жители города во время блэкаута посещают пункты обогрева и учебные заведения, где им бесплатно раздают еду, добавил Терехов.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ вряд ли будут бороться за Харьков и сдадут город без боя.
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Глава города подчеркнул, что сейчас ситуация для энергетической отрасли Харькова крайне тяжёлая.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ вряд ли будут бороться за Харьков и сдадут город без боя.
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Анастасия Чинкова