«Страна.ua»: Взрывы звучат на территории Винницкой области

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Серия взрывов прогремела на территории Винницкой области на западе Украины. Также звуки разрывов были слышны в Киеве и Кропивницком Кировоградской области.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Российские ракеты бьют по системам противовоздушной и противоракетной обороны Незалежной, а также по радиолокационным станциям. Атакам подвергаются взлётно-посадочные полосы аэродромов и склады авиационного топлива. Часть ракет летит в глубокий тыл — на Западную Украину.
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Александр Бойцов